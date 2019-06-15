الأرصاد: غدًا طقس مائل للحرارة.. والقاهرة 33 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.



وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط غربا وعلى جنوب سيناء.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.



فيما يكون البحر الأحمر في حالة معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى



القاهرة 24 33

شبين الكوم 23 33

طنطا 22 30

دمنهور 23 29

الإسكندرية 23 28

بلطيم 23 29

مطروح 22 29

السلوم 22 30

سيوة 22 38

بورسعيد 23 29

دمياط 23 29

الزقازيق 22 34

الإسماعيلية 21 36

السويس 22 36

العريش 21 30

رفح 21 30

رأس سدر 24 35

نخل 17 35

نويبع 26 34

طابا 23 33

كاترين 15 29

الطور 24 36

شرم الشيخ 27 36

الغردقة 27 35

مرسى علم 28 34

الفيوم 24 35

بني سويف 24 36

المنيا 24 37

أسيوط 25 37

سوهاج 25 38

قنا 26 38

الأقصر 26 38

أسوان 28 40

أبوسمبل 27 40

الوادي الجديد 24 40

شلاتين 24 36

أبورماد 24 35

حلايب 27 33

رأس حدربة 27 32



أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:



الصغرى العظمى



مكة المكرمة 30 42

المدينة 26 41

الرياض 29 45

المنامة 33 41

أبوظبي 31 42

الدوحة 31 42

الكويت 31 47

دمشق 14 33

بيروت 21 27

عمان 16 31

القدس 17 28

غزة 20 28

بغداد 26 43

مسقط 30 37

صنعاء 16 30

الخرطوم 27 41

طرابلس 21 32

تونس 20 31

الجزائر 15 23

الرباط 16 23

نواكشوط 22 30





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:



الصغرى العظمى



أنقرة 14 27

إسطنبول 20 28

إسلام آباد 24 40

نيودلهي 28 43

جاكرتا 24 32

بكين 18 31

كوالالمبور 22 33

طوكيو 17 26

أثينا 22 34

روما 16 33

باريس 12 21

مدريد 12 26

برلين 14 26

لندن 10 18

مونتريال 14 18

موسكو 12 23

نيويورك 15 25

واشنطن 15 26



