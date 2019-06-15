رئيس "الإنجيلية" يرأس احتفالات رسامة 5 قساوسة جدد

افتتح الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، عددا من مراكز الخدمات الجديدة للكنائس الإنجيلية بقرى الصعيد ورسامة عدد من القساوسة والشيوخ الجدد.



وذكر بيان صادر عن الكنيسة الإنجيلية، اليوم السبت، أن هذه الفاعليات تأتي في إطار زيارات القس الرعوية لمحافظتي المنيا وأسيوط التي شارك خلالها في احتفالات تنصيب ورسامة كل من: القس سامح داود قسًّا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية بأبوحنس، والقس بيتر سامي قسًّا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية بطهنشا، بمحافظة المنيا، والقس ريمون رخا قسًّا وراعيًا لكنيسة الدوير، والقس عزت ماهر قسًّا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية بديروط، والقس ميلاد عبدالتواب قسًّا وراعيا للكنيسة الإنجيلية بكوم أبو حجر، بمحافظة أسيوط.



وشارك في فعاليات برامج الاحتفالات الدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والشيخ صموئيل باقي صدقة نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس جون رشدي رئيس مجمع المنيا الإنجيلي، والقس أمير نافع رئيس مجمع أسيوط الإنجيلي، والدكتور القس إكرام لمعي رئيس مجلس الإعلام والنشر بسنودس النيل الإنجيلي، والشيخ عصام واصف رئيس مجلس الشيوخ بالكنيسة الإنجيلية.