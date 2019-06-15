المكسيك ستحث مجموعة العشرين على الاهتمام بأزمة المهاجرين

قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد، إنه سيقدم وثيقة خلال اجتماع قمة مجموعة العشرين هذا الشهر تحث الدول الأعضاء في المجموعة على الالتفات إلى الأعداد الكبيرة من المهاجرين الفارين من أمريكا الوسطى عبر المكسيك.



وأضاف إيبرارد، خلال جلسة بمجلس الشيوخ المكسيكي، أمس الجمعة: "سنقدم وثيقة كي تدرسها المجموعة.. تطلب منها بشكل أساسي الكف عن تجاهل الأزمة التي نواجهها في أمريكا الوسطى".



وقالت وزيرة الاقتصاد المكسيكية، جراسيلا ماركيز، أمس، إن المكسيك ستكون على استعداد للرد بالمثل إذا فرضت الحكومة الأمريكية رسوما جمركية على صادرات مكسيكية إلى الولايات المتحدة.



وأضافت أمام الكونجرس أن حكومة المكسيك ستبادر أيضا إلى اتخاذ إجراءات ثنائية ومتعددة الأطراف للدفاع عن مصالحها التجارية إذا استحدثت الولايات المتحدة رسوما جمركية.



وكانت المكسيك قد اتفقت، الأسبوع الماضي، مع الولايات المتحدة على تطبيق قيود أشد على الهجرة لتفادي فرض رسوم جمركية عقابية عليها.