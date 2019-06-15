الرئيس الصومالي السابق ووزير الإعلام يدينان مقتل 9 أشخاص جنوب البلاد

أدان الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود، ووزير الإعلام محمد عبدي حاير، اليوم السبت، مقتل 9 أشخاص على أيدي مسلحين جنوب البلاد.



كان مسلحون قد قتلوا بالرصاص الأشخاص التسعة في جالكعيو، ليلة الجمعة، في هجوم يوصف بأنه "انتقام"، حسب إذاعة شبيلي الصومالية.



كما قُتل شخص آخر يُعتقد أنه مسئول أمني في حادث منفصل في المدينة الجنوبية التابعة لإدارة ولاية جالمودوج.



وذكر موقع "الصومال الجديد" الإخباري أن المسئول الأمني ضابط استخبارات في الولاية.



وتجرى الأجهزة الأمنية تحقيقًا، وتوقعت أن تقدم تفاصيل عن الأسباب وراء جرائم القتل.



ودعا الرئيس الصومالي السابق، أجهزة الأمن، إلى تقديم المسئولين عن الهجوم للعدالة.



وقال: "إنه لأمر محزن للغاية أن أسمع وفاة عشرة أشخاص في جالكعيو في ليلة واحدة، وأدين بشدة هذا العمل الشنيع، وأقدم تعازي القلبية لعائلة وأصدقاء الضحايا".