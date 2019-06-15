المنتخب التونسي يتقدم ثلاثة مراكز عالميا في تصنيف الفيفا

تقدم المنتخب التونسي لكرة القدم ثلاثة مراكز في التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ليصبح في المركز 25 عالميا برصيد 1501 نقطة.



ورغم هذا التقدم، حافظ المنتخب التونسي لكرة القدم على مركزه الثاني على المستوى الإفريقي، وذلك خلف منتخب السنغال الذي تقدم مركزا واحدا ليُصبح الأول افريقيا برصيد 1515 نقطة، فيما جاء منتخب نيجيريا في المرتبة الثالثة، يليه منتخب المغرب في المرتبة الرابعة.



إلى ذلك، واصل المنتخب التونسي استعداداته لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي ستستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.



ويُجري المنتخب التونسي يوم الإثنين المُقبل مباراة ودية مع المنتخب البورندي في ملعب رادس بالضاحية الجنوبية لتونس العاصمة، هي الثالثة في سياق استعداداته هذا الشهر.