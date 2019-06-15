ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح بنشر جميع أهدافه

نشرت الصفحة الرسمية لنادي ​ليفربول​ الإنجليزي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، بعد أن أحرز ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا على حساب نادي توتنهام هوتسبيرز صورة لنجم الفريق المصري ​محمد صلاح​ محتفلين بعيد ميلاده الـ27.



وكان صلاح قد احتل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز إلى جانب لاعب نادي أرسنال بيار ايمريك اوباميانج، كما نجح في تسجيل هدف في نهائي دوري أبطال أوروبا.



وكانت صفحة الريدز الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، قد نشرت صورة له وكتبت عليها"عيد ميلاد سعيد" وطلبت من الجمهور ترك أمنياتهم لمحمد صلاح فى التعليقات.







