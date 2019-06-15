تأجيل محاكمة 3 متهمين من "ألتراس أهلاوى"

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، السبت، تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة بـ"ألتراس أهلاوى"، والمتهمين فيها بالتجمهر واستعراض القوة لجلسة 20 يوليو المقبل؛ لإرفاق تقرير الخبير الاجتماعي.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامي زين الدين.



ووجهت النيابة العامة المتهمين في القضية رقم 15567 لسنة 2014 وسط قصر النيل، عدة تهم منها اتهامات بالتجمهر، واستعمال القوة والعنف والسرقة بالإكراه، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص، والدعوة إلى العصيان وتخريب منشآت عامة وخاصة والتحريض على قلب نظام الحكم.



كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قد قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 15 سنة، للمتهمين الثلاثة.