طلاب الثانوية العامة: "البوكليت الحل الأمثل لينا وبنلاقي وقت نراجع"

"نظام البوكلت الحل الأمثل لينا وبيوفر علينا النقل وبنلاقي وقت نراجع" هكذا قالت أحد طلاب الثانوية العامة فى إطار سعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتطبيق نظام جديد للامتحانات بعنوان: "البوكليت"، في محاولة منها للحد من الغش الالكتروني، الذي بات سمة واضحة للسنوات الأربع الماضية، وزاد عليه العام الفائت، تسريبًا لعدد من الامتحانات من داخل المطبعة السرية.



تحاور "الدستور" عدد من الطلاب لمعرفة ارائهم حول نظام البوكليت.



قال "محمد صالح" إن نظام البوكلت يوفر لنا الوقت الكافي لأداء الإمتحان والمراجعة، فقد إستطاع إنهاء إمتحان الرياضيات قيل انتهاء الوقت ب10 دقائق،



وأضاف أن هذا النظام يوقف الغش نهائيا فلن يستطيع الشخص الجالس بجوارك ان يغش منك



وذكر "مصطفي إبراهيم" أن نظام البوكلت فوق الممتاز فهو لا يهدر وقت الإمتحان لأنهم لا يضطرون لنقل الأسئلة مرة أخري فقد في السابق يضيع نصف الوقت في الكتابه ولا يتوفر وقت كافي للحل أو المراجعة، وكان من السهل فيما مضي أن يغش أحد الإمتحان من الشخص الجالس بجواره أما الأن أصبح من الصعب حدوث ذلك.



وأكد "عبدالله محمد" علي كلام سابقيه قائلا إن نظام البوكلت يسهل علي الطالب حل الإمتحان في قت قصير بحيث يتوفر وقت للمراجعة.



ويذكر أن بدأ طلاب الثانوية العامة، قبل قليل، أداء امتحان مادة الاستاتيكا أحد فروع مادة الرياضيات للشعبة العلمية، حيث انطلقت لجنة الامتحان فى التاسعة صباحا وحتى الحادية عشرة ولمدة ساعتين فقط.



وتعقد الامتحانات لـ 669،749 طالبة وطالبة منهم 264،653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية و118،071 طالبة وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268،938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية.