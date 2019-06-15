القاهرة : السبت 15 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:06 ص

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 635 جنيهًا للجرام
10:15 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول
06:51 م

ماذا قال مؤسس «صوت العرب» عن هيكل وقناة الجزيرة ؟

06:49 م

3 عروض أمام شيكابالا.. وترشيح الحشادى لقيادة هجوم الزمالك
04:02 م

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"
08:43 م

عز يستأنف «العارف».. إمام يواصل «لص بغداد».. وصدام بين تامر والرقابة
01:30 م

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول
10:33 ص

إلغاء امتحان معهد التمريض العام بأسيوط بسبب تسريب الامتحان
09:17 ص

رويترز: مهاجمة ناقلات نفط ترفع علم جزر مارشال وبنما في خليج عمان
10:33 م

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)
04:05 م

4 مشروعات جديدة بتكلفة 4.6 مليون دولار في الإسماعيلية
09:34 ص

تداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية عبر السوشيال ميديا
تقارير ومتابعات
السبت 15/يونيو/2019 - 12:08 م

طلاب الثانوية العامة: "البوكليت الحل الأمثل لينا وبنلاقي وقت نراجع"

صورة من الحدث
صورة من الحدث
أريج الجيار _ محمد حيدر
dostor.org/2669448

"نظام البوكلت الحل الأمثل لينا وبيوفر علينا النقل وبنلاقي وقت نراجع" هكذا قالت أحد طلاب الثانوية العامة فى إطار سعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتطبيق نظام جديد للامتحانات بعنوان: "البوكليت"، في محاولة منها للحد من الغش الالكتروني، الذي بات سمة واضحة للسنوات الأربع الماضية، وزاد عليه العام الفائت، تسريبًا لعدد من الامتحانات من داخل المطبعة السرية.

تحاور "الدستور" عدد من الطلاب لمعرفة ارائهم حول نظام البوكليت.

قال "محمد صالح" إن نظام البوكلت يوفر لنا الوقت الكافي لأداء الإمتحان والمراجعة، فقد إستطاع إنهاء إمتحان الرياضيات قيل انتهاء الوقت ب10 دقائق،

وأضاف أن هذا النظام يوقف الغش نهائيا فلن يستطيع الشخص الجالس بجوارك ان يغش منك

وذكر "مصطفي إبراهيم" أن نظام البوكلت فوق الممتاز فهو لا يهدر وقت الإمتحان لأنهم لا يضطرون لنقل الأسئلة مرة أخري فقد في السابق يضيع نصف الوقت في الكتابه ولا يتوفر وقت كافي للحل أو المراجعة، وكان من السهل فيما مضي أن يغش أحد الإمتحان من الشخص الجالس بجواره أما الأن أصبح من الصعب حدوث ذلك.

وأكد "عبدالله محمد" علي كلام سابقيه قائلا إن نظام البوكلت يسهل علي الطالب حل الإمتحان في قت قصير بحيث يتوفر وقت للمراجعة.

ويذكر أن بدأ طلاب الثانوية العامة، قبل قليل، أداء امتحان مادة الاستاتيكا أحد فروع مادة الرياضيات للشعبة العلمية، حيث انطلقت لجنة الامتحان فى التاسعة صباحا وحتى الحادية عشرة ولمدة ساعتين فقط.

وتعقد الامتحانات لـ 669،749 طالبة وطالبة منهم 264،653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية و118،071 طالبة وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268،938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

شعبة الدواجن تنفى زيادة الأسعار فى شهر رمضان

منذ أقل من شهرين

قصة صورة.. طفل "الزعف" في باحة الاستفتاء

منذ شهرين

التمويلات والعمالة أبرزها.. أكاذيب بالجملة في مؤتمر الحركة المدنية بشأن تعديل الدستور

منذ شهرين

مصطفى حجاج عن أغنية "اعمل الصح": البلد دى إحنا علينا ليها كتير

منذ 3 شهر

"أهلًا يادكتور".. الدستور تحقق في أزمات كليات الطب من كل أطراف المنظومة

منذ 3 شهر

«بدون ضامن».. تحقيق تلفزيوني يرصد مأساة داخل دار أيتام بالقاهرة

الآن

النيابة الإدارية تكشف عن قضية فساد في المجلس القومي للسكان

صحيفة سعودية: روح "الملالي" بلغت الحلقوم.. وحرب الناقلات إحدى تكتيكاتها

مدبولي يتفقد ترميم مركب خوفو استعدادا لنقله إلى المتحف الكبير

الأرصاد تكشف عن مفاجأة في الطقس حتى نهاية الأسبوع

ads
ads
الأكثر قراءة

لصعوبة الامتحان.. طالبة تلقي بنفسها من الطابق الثاني بالغردقة

بعد إصابتها به 3 مرات.. أبرز المعلومات عن مرض سالى عبدالسلام

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول

أسعار السلع الغذائية اليوم.. "الأرز" بـ9 جنيهات للكيلو

ألبومات الصور

30 يونيو.. الانتهاء من تنجيل مركز شباب سيوة

"التدخل السريع" يعيد مسنة تعاني من الزهايمر لنجلتها بالغربية

محافظ أسوان يشدد على الإسراع بتشغيل الآبار الجديدة بقرى وادى النقرة

حملة إزالة فورية لمحاولة بناء مخالف بحي الجمرك في الإسكندرية

رياضة

ميسي يرغب في التخلص من صداع الفوز بلقب دولي

المنتخب التونسي يتقدم ثلاثة مراكز عالميا في تصنيف الفيفا

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح بنشر جميع أهدافه

نجم الساعة

رغبة الأسود.. هل تنقذ شخصية الكاميرون سيدورف من البداية السيئة؟

الأكثر قراءة

لصعوبة الامتحان.. طالبة تلقي بنفسها من الطابق الثاني بالغردقة

بعد إصابتها به 3 مرات.. أبرز المعلومات عن مرض سالى عبدالسلام

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول

أسعار السلع الغذائية اليوم.. "الأرز" بـ9 جنيهات للكيلو

الرئيس نيوز

"تميم" يتحدى العالم بلقاء مع "روحاني": أتطلع لعلاقات في كل المجالات

"النواب" يثمن زيارة السيسي للمنتخب: دولة تؤمن بأهمية الرياضة

السعودية تبدأ تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس

على مكتب رئيس النواب: اغتصاب 4 آلاف فدان في أسيوط

تفاصيل اجتماع وزير المالية بقيادات الضرائب.. و4 اتجاهات مهمة

كشكول

أولياء أمور "فرير مصر الجديدة": الإدارة ترتكب مخالفات جسيمة

لصعوبة الاستاتيكا.. طالبة تلقي بنفسها من الطابق الثاني بالغردقة

أمهات مصر: "الاستاتيكا"متوسط الصعوبة والأسئلة تحتاج وقت أطول

طالبات المنيرة: امتحان الاستاتيكا "طويل" وبه تكات صعبة

طلاب الثانوية العامة: "الاستاتيكا" بشرة خير لباقي فروع الرياضة

الأمصار

السيسي يوقع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

قرار جمهوري بإضافة اختصاصات لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

وضع رئيس الوزراء الجزائري السابق في الحبس المؤقت

مرايا الابداع

الفئران

من قلب النجع.. "المزين" الذي ذهب مع الريح

منوعات

الكشف عن المأكولات المخصصة لرائد الفضائي الإماراتي أثناء تحليقه

"بنتلي" تتألق بسيارة فارهة جديدة

"حرب الأفوكادو" تستعر في المكسيك.. والسلطات تعد بالتحرك

مقالات الرأي
خالد عكاشة

​ أين يقف الدعم المصرى مما يجرى فى السودان؟

محمد الباز

​ محمد الباز يكتب: عبد الله السناوى.. ضلالات كاتب فقد عقله

المزيد
الصحة

نصائح للتخلص من الجراثيم والبكتيريا باليدين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎