الإمارات: إيران "الفاشية" تريد تدمير المنطقة العربية.. ونحملها مسؤولية هجمات عدن

قال وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، اليوم السبت، إنه من الخطأ عدم مشاركة دول المنطقة في الاتفاق السابق مع إيران، مضيفًا انه كان يجب ضمانة عدم تطوير إيران أنشطتها النووية والصواريخ الباليستية، ومنعها من التدخل في شؤون الدول الأخرى.



فيما أعرب عن رغبته، في تدفقات النفط أن تكون آمنة عبر الممرات لاستقرار الاقتصاد العالمي، مشيرًا الي أن بصمات إيران واضحة على اعتداء ناقلات النفط الأربعاء الماضي.



ودعا بن زايد، المجتمع الدولي إلى أن يتعاون من أجل تأمين الملاحة الدولية وتأمين وصول الطاقة، لافتًا إلى أنه يجب أن يعمل الجميع لتجنب المنطقة التصعيد وإعطاء فرصة لصوت الحكمة.



وأضاف بن زايد، أنه في المنطقة هناك أصوات تخلف وتطرف تريد أن تنظر للماضي ولا تريد أن ننظر إلى المستقبل، مشيرًا إلى أن الأنظمة الفاشية، والفكر الفاشي تريد تدمير منطقتنا.



فيما أكد بن زايد، أن التحقيقات التي جرت بشأن الهجمات على 4 ناقلات نفط تشير إلى أنها عملية تفجير من خارج السفينة تحت مستوى المياه، وأن التقنية التي تم استخدامها للهجوم على ناقلات النفط قبالة سواحل الإمارات غير موجودة عند جماعات خارجة من القانون بل هذه عملية منضبطة تقول لها الدولة.