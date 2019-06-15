حبس عصابة سرقة الكابلات الكهربائية بالمقطم

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، بحبس 3 أشخاص، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطهم في سرقة كابلات كهربائية من داخل عقار تحت الإنشاء.



الواقعة بدأت حال مرور قوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة الهضبة الوسطى، فضبطت 3 أشخاص بينهم سائق وذلك حال استقلالهم سيارة قيادة الثالث ويعمل عليها كسائق، وبحوزتهم "فرد خرطوش، وطلقتين من ذات العيار، مطواة، 3 لفافات من الكابلات الكهربائية بإجمالي طول 30 مترًا، وجوال بداخله مقص حديدي وزرادية و2 أجنة حديدية".



وبمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بسرقة الكابلات الكهربائية من داخل عقار تحت الإنشاء كائن بدائرة القسم بأسلوب "القطع" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم بقصد التصرف فيها بالبيع وحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع، وباستدعاء حارس العقار تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.