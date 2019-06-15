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السبت 15/يونيو/2019 - 12:06 م

النيابة تستعلم عن حالة المتهم بالشروع في قتل والدته بالبساتين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نجلاء رفاعي
dostor.org/2669443

أمرت نيابة البساتين الجزئية تحت إشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، بالاستعلام عن حالة المتهم بالشروع في قتل والدته عقب توجيه لها طعنات متعددة في الجسم في منطقة صقر قريش.

يذكر أن المتهم عقب سماع أقواله في النيابة وصدور قرار بحبسه والكشف على سلامة قواه العقلية، حاول الانتحار بخداع أمين شرطة لدخول دورة المياه، ثم قفز من الشباك، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه.

تلقى قسم شرطه البساتين بلاغًا من شرطة النجدة بوجود سيدة مصابة بعدة طعنات داخل شقة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن نجلها وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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