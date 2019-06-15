إحالة 16 متهمًا للجنايات في معركة الأسلحة بين عائلتي "أيوب" و"أبو النور"

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 16 متهمًا لمحكمة الجنايات، في قضية معركة الأسلحة الشهيرة بين عائلتي "أيوب" و"أبو النور" والتي سقط ضحيتها موظف بأحد البنوك.



وجاء بالتحقيقات أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد لترويع المجني عليهم وهم الطرف الثاني عائلة "أبو النور" وهم المتهمين من التاسع وحتى السادس عشر وأيًا من المتواجدين على مسرح الحادث والمواطنين قاطني تلك المنطقة لفرض السيطرة عليهم مطلقين أعيرة نارية وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في أنفسهم والمساس بحريتهم بقصد ترويعهم وفرض السطوة عليهم.



وأضافت التحقيقات أن المتهمين استخدموا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد لترويع المجني عليهم وهم الطرف الأول عائلة "أيوب" وأيًا من المتواجدين على مسرح الحادث والمواطنين قاطني تلك المنطقة لفرض السيطرة عليهم مطلقين أعيرة نارية وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في أنفسهم والمساس بحريتهم بقصد ترويعهم وفرض السطوة عليهم.



كما أن المتهمين جميعًا في ذات الزمان والمكان قتلوا عمدًا المجني عليه "محمود بيومي فتحي بيومي" بغير سبق أصرار أو ترصد بأن أطلقوا أعيرة نارية حال ارتكابهم لجرمهم محل الاتهامين السابقين أصاب أحدها المجني عليه سالف الذكر فلقي مصرعه، غير عابئين بالأرواح والممتلكات وحازوا وأحرزا أسلحة نارية مششخنة "بنادق آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.



وشهد رئيس مباحث الجيزة، بأنه ورد إليه بلاغ مفاده حدوث مشاجرة بين الطرف الأول: المتهمين من الأول وحتى الثامن "عائلة أيوب" والطرف الثاني: المتهمين من التاسع وحتى السادس عشر "عائلة أبو النور"، وبالانتقال إلى مكان الواقعة تم ضبط طرفي المشاجرة وبتفتيش سيارة المتهم الأول عثر بداخلها على السلاح النار والذخيرة المضبوطين، وتوصلت التحريات إلى نشوب مشاجرة بين العائلتين لشروع أفراد عائلة "أيوب" في إقامة سور على أرض قد صدر فيها قرار تمكين من النيابة العامة لصالحهم فاعترض على البناء أفراد عائلة "أبوالنور" فتراشق على أثرها أفراد العائلتين بالأحجار وإطلاق الأعيرة النارية.



وتوصلت التحريات إلى حضور المتهم "سيد طه سالم" للشد من أذر أفراد عائلة "أيوب" رفقة مجهولين محرزين بندقية ألية تناوبوا استخدامها وإطلاق أعيرة نارية منها محدثين إصابة المجنى عليه "محمود بيومي فتحي بيومى" والتي أودت بحياته.