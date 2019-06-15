مصدر: ضبط 5 حالات غش بالاستاتيكا.. ومُسرب الامتحان من كفرالشيخ

أكدت مصادر بغرفة العمليات المركزية للثانوية العامة أنه تم ضبط 5 حالات غش، وأن الطالب الذي تداول ورقة الأسئلة على فيسبوك من محافظة كفرالشيخ.



جدير بالذكر، أن اليوم السبت الموافق 15 يونيو 2019 يقوم طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) بأداء الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، بإجمالي عدد 117 ألفًا و331 طالبا طالبة.



وكانت وزارة التربية والتعليم قد شددت على جميع الطلاب بضرورة عدم اصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة أو أى أجهزة تكنولوجية أخرى داخل اللجان، لافتة إلى أن اصطحابها يؤدى إلى تعرّض الطالب إلى إلغاء امتحانه هذا العام فى الدورين الأول والثانى، إضافةً إلى حرمانه من أداء الامتحان فى العام المقبل.