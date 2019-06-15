القبض على هارب من حبل المشنقة في أسيوط

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة القوصية بأسيوط، من القبض على متهم هارب من حكم بالإعدام شنقًا.



كانت معلومات وردت إلى العقيد مصطفي حيالله وكيل فرع الشمال بمديرية أمن أسيوط، تفيد باختباء المتهم الهارب "حافظ. ر. ع" من حكم بالإعدام شنقًا بأحد المنازل المهجورة المملوك لأحد أقاربه بقرية القصير بدائرة مركز القوصية بأسيوط.



على الفور انتقلت مأمورية ضبط بقيادة الرائد محمد جمال عبدالناصر رئيس مباحث القوصية، وتمكن ضباط المباحث من القبض على المتهم، وتبين أنه محكوم عليه في القضية رقم 12162 جنايات القوصية لسنة 2017 والمقيدة برقم 3853 كلي شمال أسيوط والمتهم في قضية قتل نجل عمه بسبب الخلاف على أرض زراعية في عام 2016م وحيازة سلاح ناري.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض علي النيابة العامة لتباشر التحقيقات.