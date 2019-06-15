وكيل تعليم كفر الشيخ تتابع سير أعمال لجان امتحانات الثانوية

تابعت الدكتورة بثينة عبد الله كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم السبت، سير امتحانات الثانوية العامة في مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" لطلاب الثانوية العامة شعبة "علمي رياضة"، بمدينة بيلا.



وتفقدت "كشك"، عددا من اللجان الامتحانية، منها لجنة مدرسة الشهيد المقدم محمد لطفى العشرى الثانوية العسكرية بنين، ولجنة مدرسة المعداوى، كما صافحت رجال الأمن، وقدمت لهم الشكر على المجهود الذى بذلوه فى تأمين اللجان.



وأكدت "كشك"، أن الهدوء يسود جميع لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ، ولم ترصد غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية أى مخالفات أو شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم حتى الآن



الجدير بالذكر، أنه يُؤدي 19 ألفًا و460 طالبًا وطالبة امتحانات الثانوية العامة بقسميها العلمى والأدبى فى محافظة كفر الشيخ، منهم 13 طالبًا بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، و5 طلاب بالمكفوفين، فى 69 لجنة منتشرة بـ13 إدارة تعليمية، على مستوى المحافظة.