محافظ القليوبية يؤكد أهمية تضافر جميع الجهات للنهوض بالتعليم

قال الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، إن عام 2019 عام التعليم، ولابد أن تتكاتف وتتضافر جميع الجهات والهيئات لصالح النهوض بالعملية التعليمية وإنشاء مؤسسات قوية تسهم في إنجاح التعليم وتوفير بيئة جيدة للطلاب، ولن يتأتي ذلك إلا بتخفيف الكثافات الطلابية عن طريق التوسع في إنشاء مدارس جديدة.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ القليوبية اليوم السبت، لبحث تذليل العقبات وانهاء بعض المشكلات التي تقف عائقا امام افتتاح 26 مدرسة جديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الدكتورة ايمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام، ومدير عام الابنية التعليمية ووكيل وزارة التربية والتعليم ورؤساء مدن كفر شكر وطوخ وشبين القناطر وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



ووجه المحافظ بضرورة التنسيق الكامل لانهاء تلك المشكلات وتسليم المدارس لافتتاحها في أعياد 30 يونيو والعيد القومي للمحافظة.