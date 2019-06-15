لصعوبة الامتحان.. طالبة تلقي بنفسها من الطابق الثاني بالغردقة

ألقت طالبة بمدرسة خالد بن الوليد الثانوية التابعة لإدارة الغردقة التعليمية بمحافظة البحر الأحمر، نفسها من الطابق الثاني بالمدرسة، عقب انتهاء امتحان الاستاتيكا، وتم نقلها للمستشفى، وتبين إصابتها بعدة كدمات متفرقة بالجسم.



كانت الطالبة "إيمان.ع.ع" إحدى طالبات مدرسة خالد بن الوليد الثانوية بالغردقة، قد ألقت بنفسها من الطابق الثاني بالمدرسة، عقب انتهاء الامتحان لمادة الاستاتيكا، وتم نقلها إلى مستشفى الغردقة العام، وتم إجراء الإسعافات الأولية للطالبة بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى.



وكانت قد انطلقت، امتحانات الثانوية العامة بمحافظة البحر الأحمر، وسط حضور أمني مُكثف لتأمين اللجان، واستعدت مديرية التربية والتعليم، برئاسة نورا فاضل، وأعلنت عن استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة، والتي انطلقت أمس الأول السبت، بـ14 لجنة موزعة على مستوى المحافظة بإجمالي 2426 طالبا وطالبة، للشعبتين العلمي والأدبي، إلى جانب 3 مراكز توزيع بالمحافظة.