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السبت 15/يونيو/2019 - 11:55 ص

فلسطيني: لا لشعار "الازدهار مقابل السلام"

حسين الشيخ
حسين الشيخ
وكالات
dostor.org/2669412

أكد مسئول فلسطيني اليوم السبت، رفض القيادة الفلسطينية شعار "الازدهار مقابل السلام" في إشارة لورشة العمل الأمريكية المقرر عقدها في البحرين نهاية شهر يونيو الجاري.

وقال وزير الشئون المدنية في السلطة الفلسطينية القيادي في حركة فتح حسين الشيخ، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، "لا لشعار الازدهار مقابل السلام كبديل عن الأرض مقابل السلام".

وأكد الشيخ أن "الحقوق الفلسطينية لا تسقط ولا تموت تحت بساطير"أحذية" المحتلين".

ورفضت السلطة الفلسطينية الورشة الأمريكية التي ستنظم يومي 25 و26 من يونيو في المنامة بعنوان (السلام من أجل الازدهار) لبحث الشق الاقتصادي من خطتها المرتقبة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".

بدوره، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في بيان، إن "المسئولين الأمريكيين والإسرائيليين يواصلون اجتماعاتهم ليقرروا ما هو الأفضل للفلسطينيين".

وأضاف أن "آخر النتائج أن المقاطعة لإسرائيل ليست في مصلحة الشعب الفلسطيني، في حين استمرار الاحتلال الإسرائيلي، والاستيطان، وسرقة أراضيهم وثرواتهم الطبيعية وأموالهم، والمياه، والعقوبات الجماعية، هي ما يخدم مصالحهم".

وتقاطع السلطة الفلسطينية الإدارة الأمريكية على صعيد الاتصالات السياسية منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب في السادس من ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها في 14 مايو 2018.

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