إصابة سائق وشقيقه في حادث انقلاب ميكروباص ببني سويف

أصيب سائق وشقيقه، السبت، في حادث انقلاب ميكروباص بعد نفق أبو صالح اتجاه قبلى بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف، وتم نقلهما إلى المستشفى.



تلقت مديرية أمن بنى سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص رقم 11474 رحلات إسكندرية وبداخلها شخصين، فوجه مدير الأمن بانتقال سيارة الإسعاف إلى محل الواقعة لنقل المصابين.



وانتلقت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هما "محمد خالد ربيعى" 32 سنة، سائق، مصابًا بجروح وسجحات واشتباه كسر بالساق اليسرى، وشقيقه "أحمد" 18 سنة، مصابًا بجروح وسجحات متفرقة بالجسم وكلاهما مقيمان بالمنيا، وتم نقلهما إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.