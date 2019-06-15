القاهرة : السبت 15 يونيو 2019
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اقتصاد
السبت 15/يونيو/2019 - 11:54 ص

البترول: تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود خلال 2022-2023

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سيد ابراهيم
dostor.org/2669409

أكد وزير البترول والثروة المعدنية، ان شركات البترول العالمية مهتمة بفرص الاستثمار المتنوعة في السوق المصرى، وهو ما ظهر جليا في نتائج مزايدة عام 2018 لكل من هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس ".

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية للمؤشرات الإيجابية لمناخ الاستثمار في صناعة البترول والغاز المصرية ضمن فعاليات المؤتمر الدولى السنوي لبيت المستقبل بلبنان تحت شعار " الطاقة والجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط ".

وأشار وزير البترول إلى الجهود الجارية للاهتمام بصناعات القيمة المضافة والتوسع في صناعتى التكرير والبتروكيماويات من خلال المشروعات الجديدة، وأنه من المستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود والمنتجات البترولية تزامنا مع الانتهاء من تنفيذ وتشغيل كافة التوسعات الجديدة بمعامل التكرير المصرية خلال عام 20222023.

وأضاف أن هناك اهتمام عالمى من المستثمرين بصناعة البتروكيماويات في مصر وهو ما يحفز هذه الصناعة للنمو والتوسع، مشيرا إلى أن التوسعات والمشروعات الجارية تهدف الى زيادة القيمة المضافة وتقليل استيراد المنتجات البتروكيماوية وزيادة تغطية الاحتياجات المحلية، خاصة أن الاتجاه العالمى حاليا نحو الطاقة الجديدة والمتجددة سيؤدى إلى وجود فائض في الوقود الأحفوري سيسهم في التركيز على صناعة البتروكيماويات باعتبارها صناعة القيمة المضافة.

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