خطة لامبارد لاستعادة «الأسطورة» إلى تشيلسي

أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم السبت، أن الإنجليزي فرانك لامبارد، المرشح لقيادة تشيلسي في الموسم المقبل، يخطط لإعادة أحد أساطير الفريق إلى ملعب "ستانفورد بريدج".



ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن لامبارد سيتولى قيادة البلوز في الموسم المقبل، خلفًا للإيطالي ماوريسيو ساري الذي سينتقل لقيادة يوفنتوس.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن لامبارد ينوي إحضار جودي موريس، المساعد الذي يثق به، للعمل معه في البلوز خلال الموسم المقبل.



وأوضحت أن لامبارد يخطط لإعادة الإيفواري ديديه دروجبا، أسطورة البلوز، إلى "ستانفورد بريدج" كجزء من طاقمه الفني، بينما لا يوجد منصب الآن لجون تيري الذي يعمل مدربًا بأستون فيلا.



وسيواجه لامبارد أزمة في مهمته المحتملة مع البلوز وهي جيانفرانكو زولا، مساعد ساري، الذي سيرفض خفض منصبه داخل تشيلسي.