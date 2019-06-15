لاعب بوليفيا يبرز الضربة المعنوية أمام البرازيل

أكد لاعب الوسط البوليفي، ليونيل خوستينيانو، أن منتخب بلاده عليه أن يحلل الأخطاء، التي ارتكبها في المباراة الافتتاحية لكوبا أمريكا أمام البرازيل، والتي خسرها بثلاثية نظيفة.



وقال خوستينيانو عقب المواجهة، التي أقيمت على ملعب مورومبي في ساو باولو "علينا أن نحلل الأخطاء ونصححها، وننتظر المباراة المقبلة" التي ستكون أمام بيرو، يوم 18 من الشهر الجاري بريو دي جانيرو، ضمن المجموعة الأولى التي تضم فنزويلا أيضا.



وأشار إلى أن فريقه "عليه أن يهاجم بشكل أكبر".



وأقر خوستينيانو بأن ركلة الجزاء، التي أكدتها تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) للبرازيل، واستهل بها "السيليساو" ثلاثية الفوز، أثرت معنويا على المنتخب البوليفي.



وقال "أحبطنا هذا قليلا لكنه ليس عذرا.. سوف نعمل من أجل تصحيح الأخطاء والتحسن".