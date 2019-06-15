مانشستر يونايتد يتقدم على السيتي في صراع صيفي

أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم السبت، أن مانشستر يونايتد يتفوق على جاره السيتي في سباق التعاقد مع أحد النجوم بالميركاتو الصيفي.



ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن اليونايتد مستعد لدفع مقابل مادي أعلى من السيتي، لضم هاري ماجواير، مدافع ليستر سيتي، خلال الميركاتو الصيفي.



وأشارت إلى أن اليونايتد متحمس لإنهاء صفقة ماجواير الذي يقدره ليستر سيتي بـ 80 مليون إسترليني، لا سيما وأنه كان يتابع هذا اللاعب منذ تواجد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، على رأس جهازه الفني.



ورغم عدم معاناة السيتي من أزمة مادية، ولكن النادي يرفض تقديم المزيد من الأموال، لحسم الصفقة التي يقدر قيمتها بـ 50 مليون إسترليني.



يذكر أن مانشستر يونايتد، يستهدف دعم صفوفه بصفقات مميزة في الصيف الحالي، للعودة إلى قمة الكرة الإنجليزية والأوروبية خلال الموسم المقبل.