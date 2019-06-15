سلطنة عمان تبدأ تطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ والمشروبات الكحولية

بدأت سلطنة عمان اليوم السبت، تطبيق الضريبة الانتقائية للسلع المشمولة بالضريبة وذلك حسبما نص عليه مرسوم سلطاني.



وذكرت وكالة الأنباء العمانية بحسابها على "تويتر" اليوم أن ذلك يأتي بعد 90 يوما من صدور القانون لتطبيق الضريبة.



وأشارت الوكالة إلى أن الضريبة الانتقائية تطبق على كل من التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة والمشروبات الكحولية ولحوم الخنزير بنسبة 100%.



ووفقا للوكالة، تطبق الضريبة على المشروبات الغازية بنسبة 50 %، وذلك على أساس سعر البيع بالتجزئة.



وتضررت المالية العامة للسلطنة، بسبب هبوط أسعار النفط الخام عن ذروتها المسجلة منتصف 2014، ما دفعها لتنفيذ خطط تقشف وتنويع للإيرادات المالية.



في 13 مارس الماضي، أصدر سلطان عمان قابوس بن سعيد، مرسوما بإصدار قانون الضريبة الانتقائية.



وتضمن قرار السلطان، بنشر المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمَل به من اليوم التالي لانقضاء 90 يوما من تاريخ نشره.



وتستند الضريبة الانتقائية، إلى قرار المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ36، التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض، في 2015.