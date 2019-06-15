القاهرة : السبت 15 يونيو 2019
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الثقافة
السبت 15/يونيو/2019 - 10:47 ص

انطلاق فعاليات دورة "أساسيات النقد السينمائي".. الثلاثاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نضال ممدوح
dostor.org/2669184

تنطلق فعاليات ورشة "أساسيات النقد السينمائي"، في الخامسة من بعد عصر الثلاثاء المقبل٬ والتي ينظمها مركز سينما الحاضرة بدار الأوبرا المصرية٬ بالتعاون مع دكتور نادر محمد على حسن رفاعي ـ مدرس النقد السينمائى بالمعهد العالى للنقد الفني- أكاديمية الفنون قسم النقد السينمائي والتلفزيوني. وذلك بقاعة 2.

وبحسب التعريف الاصطلاحي لمفهوم النقد السينمائي: هو عملية تحليل وتقييم وتذوق العمل الفني بشكل عام والدرامى والسينمائي بشكل خاص من جميع جوانبه، من حيث القصة والإخراج والموسيقى التصويرية والتمثيل والإضاءة والمونتاج إلى آخره من مكونات وأساسيات العمل الفني الدرامي أو السينمائى.

وبشكل عام يمكن تقسيم النقد السينمائي إلى ذلك الذي يظهر بانتظام وله مساحات محددة ومعروفة في الصحف وهو النقد الأكاديمي من قبل النقاد الأكاديميين والباحثين المتخصصين في النقد السينمائي، والذي يُنشر في الدوريات المتخصصة.

انطلاق فعاليات دورة "أساسيات النقد السينمائي".. الثلاثاء
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