ريال مدريد يطلق عملية «اخراج اللاعبين»

اشارت صحيفة اس الاسبانية الى انه وبعد قيام نادي ​ريال مدريد​ بضم 5 من اللاعبين الجدد الى السانتياجو بيرنابيو، ستطلق ادارة الفريق عملية " اخراج اللاعبين ".



ويتجه النادي الملكي الى الحصول على ما يقارب من 250 مليون يورو على الاقل من اجل تمويل صفقات الموسم، على ان تكون على راس هذه الصفقات كل من ​جاريث بايل​، جايمس وكوفاسيتش في وقت قد يصل عدد اللاعبين المغادرين للنادي الملكي الى 12 لاعباً، علماً ان انتقال بايل لوحده خارج اسوار البيرنابيو قد يعطي النادي الملكي ما يقارب من 80 مليون يورو.



وفشل بيل فى إثبات نفسه والمشاركة أساسيًا مع "الميرنجى" منذ عودة الفرنسى زين الدين زيدان إلى قلعة "سانتياجو برنابيو"، خلفًا للمدير الفنى الإسبانى سانتياجو سولارى.