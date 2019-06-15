القاهرة : السبت 15 يونيو 2019
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حوادث
السبت 15/يونيو/2019 - 10:45 ص

ضبط 13 سيارة ودراجة بخارية متروكة في شوارع القاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2669177

شن ضباط الإدارة العامة لمرور القاهرة عدة حملات مرورية موسعة، لرصد المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلي الجهات المعنية، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

أسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية، عن رصد 13 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدامها في العمليات الإرهابية، منها 5 سيارات تم تسليمها لمالكيها و3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز.

كما تم رصد 5 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات كل واقعة.

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