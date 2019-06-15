مدبولي يتفقد ترميم مركب خوفو استعدادا لنقله إلى المتحف الكبير

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، متحف مركب خوفو، والذى يضم المركب الأولى، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدراسة نقل مركبى خوفو إلى المتحف المصرى الكبير.



كما تفقد أعمال رفع وترميم مركب خوفو الثانية، يرافقه الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة.



وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن هذه هى الزيارة الأولى لرئيس الوزراء فى بداية العام الثانى لحكومته، وتشمل منطقة الأهرامات والمتحف الكبير، وكانت أولى زياراته عندما تولى المسئولية أيضا للمتحف الكبير، والأهرامات، وهو ما يأتى متوافقا مع تكليفات الرئيس للحكومة بوضع الصحة والتعليم والثقافة على أجندة الأولويات، وذلك ضمن محور بناء الإنسان المصرى، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء زار عددا كبيرا من المنشآت الصحية والتعليمية فى العام الأول لتوليه المسئولية.



وخلال الزيارة التفقدية، أشار الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إلى أن مركب خوفو الأولى تم اكتشافها عام 1954، والرئيس جمال عبدالناصر هو أول من ألقى نظرة على المركب، وتعد أحد أهم آثار العالم.



وأوضح أن مشروع مركب خوفو الثانية يعتبر هو الآخر أحد أكبر مشروعات الترميم في العالم، وهو مشروع مصري ياباني مشترك بين وزارة الآثار وجامعة هيجاشي الدولية اليابانية وبدعم من هيئة التعاون الدولي اليابانية(الجايكا).



وأوضح أن العمل في المشروع بدأ عام 2010 بتجهيز الموقع وبناء هانجر مجهز لجميع المراحل، وفي عام 2011 قام فريق العمل برفع الغطاء الحجري الذي كان يغطي حفرة المركب وتم إنشاء معمل ترميم الأخشاب المؤقت بالموقع، وفي عام 2012 تم عمل الفحوص والتحاليل العلمية واختيار مواد الترميم، وفي عام 2014 تم البدء في رفع وإستخراج الأخشاب والعمل على ترميمها.



وأثناء تفقد رئيس الوزراء للمركب الأولى شرح اللواء عاطف مفتاح المقترح الهندسى للنقل، مشيرا إلى أن دراسة النقل تتم منذ 6 أشهر.



وأكد الدكتور خالد العنانى أنه مع نقل مركبى خوفو فسيتم إخلاء منطقة الأهرامات من أى مبان حديثة.