الصفاقسي التونسي يطالب الاتحاد بتأجيل إعلان الترتيب النهائي للدوري

اكد نادي ​الصفاقسي التونسي​ ارساله خطاب لاتحاد الكرة يطالب فيه بتأجيل الإعلان عن الترتيب النهائي لفرق الدوري لحين البت في الاستئناف الذي تقدم به النادي ضد مشاركة لاعب نادي ​حمام الأنف​ ​سيف الدين الكنزاري​ في مباراة الفريقين بالجولة 22 من الدوري التونسي .



ويأتي طلب الصفاقسي نظرا لان الترتيب سيؤثر في مشاركة الاندية التونسية في المسابقات الأفريقية.



وفي مايلي نسخة عن الطلب عن موقع النادي الرسمي على فيسبوك :





وكانت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد التونسي قررت النظر في استئناف الصفاقسي يوم الثلاثاء القادم حيث يطالب النادي بالحصول على نقاط الفوز على حمام الأنف بعد أن كانت المباراة قد انتهت بالتعادل السلبي.