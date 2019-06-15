براءة رئيس مدينة أرمنت ومسئول الزراعة من إهدار المال العام

أصدرت المحكمة التأديبية العليا، حكمها في القضية رقم 253 لسنة 59 قضائية، ببراءة رئيس مجلس مدينة أرمنت، ورئيس قسم الزراعة، بعد ثبوت عدم ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.



أكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن "عبدالصبور. ع"، رئيس قسم الزراعة بمجلس مدينة أرمنت، لم يرتكب ثمة مخالفات بشأن إتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ومخاطبة قسم المشتريات حيال ثمار المانجو مما ترتب عليه إهدار المال العام، ولم يتراخَ في الإبلاغ عن إهدار المال العام بشأن توزيع ثمار المانجو على العاملين وإحضاره كلاب الحراسة دون موافقة الجهات المختصة، كما لم يقم بتضمين شكواه وقائع غير صحيحة بشأن عدم حضور أحد الموظفين للعمل وتوقيع آخرين له بالسجلات وحصوله على راتبه دو وجه حق بالإضافة إلى تصوير مستند إبعاد آخرين من زملائه عن التعامل مع الجمهور.



وجاء بأسباب الحكم أن "علي عبدالرؤوف" رئيس مجلس مدينة أرمنت، لم يرتكب مخالفات بشأن توزيع ثمار المانجو على العاملين بمجلس المدينة دون وجه حق وبالمخالفة للقانون مما ترتب عليه إهدار المال العام، وإحضار مجموعة من الكلاب داخل الإستراحة المخصصة له مما ترتب عليه إعاقة العمل بقسم الزراعة داخل الإستراحة والإضرار بالزراعة الموجودة بداخلها، ولذلك انتهت المحكمة ببراءة المحالين مما نسبته إليهما النيابة الإدارية.