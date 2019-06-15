القاهرة : السبت 15 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:15 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول
06:51 م

ماذا قال مؤسس «صوت العرب» عن هيكل وقناة الجزيرة ؟

06:49 م

3 عروض أمام شيكابالا.. وترشيح الحشادى لقيادة هجوم الزمالك
04:02 م

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"
08:43 م

عز يستأنف «العارف».. إمام يواصل «لص بغداد».. وصدام بين تامر والرقابة
01:30 م

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول
10:33 ص

إلغاء امتحان معهد التمريض العام بأسيوط بسبب تسريب الامتحان
09:17 ص

رويترز: مهاجمة ناقلات نفط ترفع علم جزر مارشال وبنما في خليج عمان
10:33 م

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)
04:05 م

4 مشروعات جديدة بتكلفة 4.6 مليون دولار في الإسماعيلية
09:34 ص

تداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية عبر السوشيال ميديا
11:03 م

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية فى الأقصر

محافظات
السبت 15/يونيو/2019 - 10:35 ص

تنظيم ندوات تثقيفية لحجاج الجمعيات الأهلية بكفر الشيخ (صور)

تنظيم ندوات
تنظيم ندوات
مصطفى عنز
dostor.org/2669153

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، ندوات توعية دينية وتثقيفية لحجاج الجمعيات الأهلية بديوان عام المديرية، في إطار سلسلة الندوات التي يتم تنظيمها، لتوعية الحجاج بالإرشادات والأساليب التي يجب اتباعها في الحج.

وقال المحاسب السيد على مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، إنه سيتم تنظيم ندوات دينية بمراكز ومدن المحافظة، خلال الأيام القادمة، لتعريف الفائزين فى قرعة الحج من أبناء المحافظة، بأركان الحج وواجباته والوفد المرافق من المُشرفين.

وأكد "مسلم"، أنه سيتم إقامة ضيوف الرحمن من حجاج الجمعيات الأهلية بكفر الشيخ، بالمحافظة لهذا العام 1440هـ ـ 2019م وعددهم 360 حاجًا وحاجة، على بُعد 750 متر من الحرم المكى الشريف، داعيًا المولى العلى القدير أن يتقبل منهم صالح الأعمال.

وأشار "مسلم"، إلى أنه سيتم توزيع تذاكر الطيران على حجاج الجمعيات الأهلية، والجوازات، وكتيب للمناسك، وشنطة للحاج، والأيبهات الخاصة بكل حاج، خلال الشهر القادم.

تنظيم ندوات تثقيفية لحجاج الجمعيات الأهلية بكفر الشيخ (صور)
تنظيم ندوات تثقيفية لحجاج الجمعيات الأهلية بكفر الشيخ (صور)
تنظيم ندوات تثقيفية لحجاج الجمعيات الأهلية بكفر الشيخ (صور)
تنظيم ندوات تثقيفية لحجاج الجمعيات الأهلية بكفر الشيخ (صور)
تنظيم ندوات تثقيفية لحجاج الجمعيات الأهلية بكفر الشيخ (صور)
تنظيم ندوات تثقيفية لحجاج الجمعيات الأهلية بكفر الشيخ (صور)
تنظيم ندوات تثقيفية لحجاج الجمعيات الأهلية بكفر الشيخ (صور)
تنظيم ندوات تثقيفية لحجاج الجمعيات الأهلية بكفر الشيخ (صور)
تنظيم ندوات تثقيفية لحجاج الجمعيات الأهلية بكفر الشيخ (صور)
تنظيم ندوات تثقيفية لحجاج الجمعيات الأهلية بكفر الشيخ (صور)
تنظيم ندوات تثقيفية لحجاج الجمعيات الأهلية بكفر الشيخ (صور)
تنظيم ندوات تثقيفية لحجاج الجمعيات الأهلية بكفر الشيخ (صور)
تنظيم ندوات تثقيفية لحجاج الجمعيات الأهلية بكفر الشيخ (صور)
تنظيم ندوات تثقيفية لحجاج الجمعيات الأهلية بكفر الشيخ (صور)
تنظيم ندوات تثقيفية لحجاج الجمعيات الأهلية بكفر الشيخ (صور)
تنظيم ندوات تثقيفية لحجاج الجمعيات الأهلية بكفر الشيخ (صور)
تنظيم ندوات تثقيفية لحجاج الجمعيات الأهلية بكفر الشيخ (صور)
الآن

اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان "الاستاتيكا"

الرئيس السيسى يزور المنتخب الوطنى لكرة القدم قبل انطلاق أمم إفريقيا

"البنتاجون": إيران أطلقت صاروخين على طائرتين أمريكيتين فى الخليج

أسعار السلع الغذائية اليوم.. "الأرز" بـ9 جنيهات للكيلو

ads
ads
الأكثر قراءة

بعد إصابتها به 3 مرات.. أبرز المعلومات عن مرض سالى عبدالسلام

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول

أسعار السلع الغذائية اليوم.. "الأرز" بـ9 جنيهات للكيلو

"ميرور": ليفربول يستعد للموسم الجديد دون صلاح

ألبومات الصور

30 يونيو.. الانتهاء من تنجيل مركز شباب سيوة

"التدخل السريع" يعيد مسنة تعاني من الزهايمر لنجلتها بالغربية

محافظ أسوان يشدد على الإسراع بتشغيل الآبار الجديدة بقرى وادى النقرة

حملة إزالة فورية لمحاولة بناء مخالف بحي الجمرك في الإسكندرية

رياضة

خطة لامبارد لاستعادة «الأسطورة» إلى تشيلسي

لاعب بوليفيا يبرز الضربة المعنوية أمام البرازيل

مانشستر يونايتد يتقدم على السيتي في صراع صيفي

نجم الساعة

رغبة الأسود.. هل تنقذ شخصية الكاميرون سيدورف من البداية السيئة؟

الأكثر قراءة

بعد إصابتها به 3 مرات.. أبرز المعلومات عن مرض سالى عبدالسلام

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول

أسعار السلع الغذائية اليوم.. "الأرز" بـ9 جنيهات للكيلو

"ميرور": ليفربول يستعد للموسم الجديد دون صلاح

الرئيس نيوز

مفاجأة: إلغاء أكشاك التأمين في الوحدات المرورية

إحباط تهريب شحنة مخدرات بـ144 مليون جنيه

انخفاض سعر طن الليمون 60 ألف جنيه.. والكيلو بـ 20 جنيها

تصريحات جديدة من السعودية عن "منشار خاشقجي".. وتؤكد: لا نعرف مكان الجثة

"تيشيرت بتوقيع اللاعبين وتحية لصلاح".. صور زيارة الرئيس السيسي للمنتخب

كشكول

تعليم المنيا: غرفة العمليات لم تتلقى شكاوى من أسئلة "الاستاتيكا"

الثانوية العامة.. ننشر نموذج الإجابة الرسمي لـ"اللغة الإنجليزية"

لأول مرة.. غياب تام لأولياء الأمور أمام لجان الثانوية بالسيدة

الثانوية العامة بني سويف: إصابة مراقبة بارتفاع الضغط وطالب بالتشنجات

أولياء أمور الثانوي: "الاستاتيكا" محتاجة تركيز وفهم

الأمصار

السيسي يوقع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

قرار جمهوري بإضافة اختصاصات لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

وضع رئيس الوزراء الجزائري السابق في الحبس المؤقت

مرايا الابداع

الفئران

من قلب النجع.. "المزين" الذي ذهب مع الريح

منوعات

قضاء ساعتين في الطبيعة أسبوعيا قد يعزز الصحة العامة

غمر الأرجل في الماء الساخن يزيد كفاءة الدورة الدموية

"جن" يثير الجدل في الأردن

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

نصائح للتخلص من الجراثيم والبكتيريا باليدين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎