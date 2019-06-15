تنظيم ندوات تثقيفية لحجاج الجمعيات الأهلية بكفر الشيخ (صور)

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، ندوات توعية دينية وتثقيفية لحجاج الجمعيات الأهلية بديوان عام المديرية، في إطار سلسلة الندوات التي يتم تنظيمها، لتوعية الحجاج بالإرشادات والأساليب التي يجب اتباعها في الحج.



وقال المحاسب السيد على مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، إنه سيتم تنظيم ندوات دينية بمراكز ومدن المحافظة، خلال الأيام القادمة، لتعريف الفائزين فى قرعة الحج من أبناء المحافظة، بأركان الحج وواجباته والوفد المرافق من المُشرفين.



وأكد "مسلم"، أنه سيتم إقامة ضيوف الرحمن من حجاج الجمعيات الأهلية بكفر الشيخ، بالمحافظة لهذا العام 1440هـ ـ 2019م وعددهم 360 حاجًا وحاجة، على بُعد 750 متر من الحرم المكى الشريف، داعيًا المولى العلى القدير أن يتقبل منهم صالح الأعمال.



وأشار "مسلم"، إلى أنه سيتم توزيع تذاكر الطيران على حجاج الجمعيات الأهلية، والجوازات، وكتيب للمناسك، وشنطة للحاج، والأيبهات الخاصة بكل حاج، خلال الشهر القادم.