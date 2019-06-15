خلافات عائلية وراء مقتل سائق المطرية

تسلمت نيابة شرق القاهرة الكلية، تحت إشراف أحمد عز المحامي العام، تحريات المباحث الجنائية في مقتل سائق على يد عاطل أثناء مشاجرة، حيث تبين من التحريات أنه بسبب خلافات عائلية بينهما قرر المتهم التخلص من المجني عليه.



البداية عقب تلقي قسم شرطة المطرية بلاغًا من أحد المستشفيات باستقباله سائق مصاب بجروح متفرقة بالجسم، وتوفي متأثرًا بإصابته.



تشكل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة، وهو أحد أقرباء القتيل.



وكشفت التحريات عن حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجني عليه بسلاح أبيض "مطواة" محدثًا إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته.



عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.