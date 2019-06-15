مسؤول: الصين لديها أكبر نظام ائتمان اجتماعي في العالم

أقامت الصين أكبر نظام ائتماني فى العالم مع أكبر قدر من البيانات وأوسع تغطية، حسبما قال مسؤول بالبنك المركزى الصينى اليوم السبت.



قال تشو خه شين، نائب محافظ بنك الشعب الصيني، إن نظام الائتمان الصيني سجل معلومات عن 990 مليون فرد و25.91 مليون شركة ومنظمة بشكل تراكمي، مما يجعله الأكبر في العالم.



صرح تشو فى مؤتمر صحفى بأن النظام يخلق ملفات ائتمانية لجميع الأفراد والشركات تقريبا الذين يشاركون فى أنشطة الائتمان على مستوى البلاد بنسق موحد، وأن منتجاته وخدماته تستخدم على نطاق واسع فى جميع جوانب الاقتصاد الاجتماعى.



وقال تشو إن النظام "لا يمكن الاستغناء عنه في تجنب المخاطر المالية وضمان الاستقرار المالي"، لأنه يستخدم على نطاق واسع من قبل المؤسسات المالية في الأعمال المتعلقة بالقروض، مضيفا أن البنوك التجارية قامت بدمج البيانات من النظام في عملية إدارة المخاطر.



وحسب تقرير صادر عن البنك الدولي، كان مؤشر معلومات الائتمان الصيني، وهو مؤشر مهم لبيئة الأعمال، متقدما على بعض الدول المتقدمة.



ركزت الصين بقوة على بناء نظام ائتماني اجتماعي منذ أن أصدر مجلس الدولة مبدأ توجيهيا في عام 2014. وستكثف البلاد بناء نظام الائتمان الاجتماعي من خلال طرح تدابير تنظيمية جديدة للسوق، وفقا لاجتماع تنفيذي لمجلس الدولة هذا الأسبوع.