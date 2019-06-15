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رياضة
السبت 15/يونيو/2019 - 10:33 ص

رغبة دورتموند في استعادة هوميلز تتصدر اهتمامات الصحف الألمانية

رغبة دورتموند في
وكالات
dostor.org/2669147

أبرزت الصحف الألمانية الصادرة اليوم السبت، رغبة نادي بوروسيا دورتموند في استعادة خدمات المدافع ماتس هوميليز من صفوف بايرن ميونخ.

وخرجت صحيفة (بيلد) بعنوان: "دورتموند يريد عودة هوميلز"، حيث أكدت رغبة "أسود الفيستيفال" في استعادة المدافع الألماني، بعد 3 سنوات على رحيله عن الفريق.

أما صحيفة (فاز) فخرجت بعنوان: "حلم الحارس راتاجزاك"، حيث أكدت أن حارس بادربورن يحلم بالتألق في الدوري الألماني بعد صعود فريقه للبوندسليجا.

فيما كتبت صحيفة (كولنر ستاد انزيجر): "حلم المسيرة الكبرى"، مشيرة إلى المباراة التي ستجمع كولن بدورتموند، في نهائي بطولة ألمانيا تحت 17 عامًا.

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