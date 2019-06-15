رغبة دورتموند في استعادة هوميلز تتصدر اهتمامات الصحف الألمانية
أبرزت الصحف الألمانية الصادرة اليوم السبت، رغبة نادي بوروسيا دورتموند في استعادة خدمات المدافع ماتس هوميليز من صفوف بايرن ميونخ.
وخرجت صحيفة (بيلد) بعنوان: "دورتموند يريد عودة هوميلز"، حيث أكدت رغبة "أسود الفيستيفال" في استعادة المدافع الألماني، بعد 3 سنوات على رحيله عن الفريق.
أما صحيفة (فاز) فخرجت بعنوان: "حلم الحارس راتاجزاك"، حيث أكدت أن حارس بادربورن يحلم بالتألق في الدوري الألماني بعد صعود فريقه للبوندسليجا.
فيما كتبت صحيفة (كولنر ستاد انزيجر): "حلم المسيرة الكبرى"، مشيرة إلى المباراة التي ستجمع كولن بدورتموند، في نهائي بطولة ألمانيا تحت 17 عامًا.