إزالة عقارات أيلة للسقوط بدمياط

نفذت الوحدة المحلية بقرية الشعراء بدمياط، حملة إزالة فورية لحالتي تعد على الأرضي الزراعية، الأولى عبارة عن غرفة مبنية ولها سور على مساحة 150 مترا، والحالة الثانية سور من الغاب على مساحة 120 مترا.



تمت الإزالة بصورة كلية، وتم إعادة الشيء لأصله، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



كما تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال إزالة المباني والمنشآت الآيلة للسقوط وذات الخطورة الداهمة، والتي تقوم بتنفيذها الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، برئاسة المهندس إبراهيم حسن، بنطاق المدينة والقرى التابعة لها.



وتم خلال الحملة الأخيرة تنفيذ قرار إزالة لمنزل صادر من لحنة المنشآت الآيلة للسقوط بمركز كفر سعد باعتباره ذات خطورة داهمة، كما تستمر حملات الوحدة لتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة حفاظا على سلامة المواطنين.