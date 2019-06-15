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السبت 15/يونيو/2019 - 10:32 ص

41 ألف تاجر لهم حق التصويت في انتخابات الغرفة التجارية بالدقهلية

41 ألف تاجر لهم حق
الدقهلية : عمرو الحوتى
dostor.org/2669142

انطلقت انتخابات الغرفة التجارية بالدقهلية، في الثامنة من صباح اليوم السبت، والتي تستمر حتى الساعة الخامسة مساء، وذلك في 6 لجان داخل 5 مقرات بالمحافظة، هي المنصورة بندر ومركز، وميت غمر، والسنبلاوين، وطلخا، ومنية النصر، وسط إقبال ضعيف في الساعات الأولى من فتح باب التصويت.

ويبلغ عدد الناخبين المسددين للاشتراك ولهم حق التصويت 41 ألف تاجر من إجمالي 180 ألف تاجر بالدقهلية، وسيتم فرز الأصوات بعد غلق باب التصويت بمقر اللجنة الرئيسية بالنادي الاجتماعي باستاد المنصورة حتى إعلان النتيجة.

ويتنافس في الانتخابات 16 مرشحا بالدقهلية بقائمتان للفوز بعدد 8 مقاعد بالغرفة وسط منافسة شرسة، على أن يقوم وزير التجارة بتعيين 8 أعضاء آخرين وتضم القائمة الأولى التي تحمل اسم "عطاء بلا حدود" المهندس أحمد رعب رئيس مجلس إدارة الغرفة الحالي ومعه 7 أعضاء من مجلس الإدارة الحالي أيضا هم مدحت الفيومي وسامي سلطان وثروت فتح الباب وإبراهيم يحيى والسيد حمد التهامي ووليد فرعون وحاتم المير.

وتضم القائمة الثانية وتحمل اسم "التطوير" وتضم حسن منصور وطلعت الشاعر وإبراهيم حسيب ومجدي عبد الرازق ومدحت سلامة وياسر الحنفي وحسن الحنفي ومن المنتظر أن تشهد عملية الاقتراع إقبال كبير من الناخبين.

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