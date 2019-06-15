مباحث المصنفات تضبط 11 قضية في مجال الملكية الفكرية

واصلت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، حملاتها المكبرة في إطار توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وإستراتيجية الوزارة بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة.



أسفرت جهود حملات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، على مدار الـ24 ساعة، عن ضبط 11 قضية "مصنفات سمعية وبصرية، ملكية فكرية، بث فضائيات".



وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية.