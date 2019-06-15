ضابط الساحل "المزيف" للنيابة: "كنت بخلص مصلحة"

أدلى المتهم بانتحال صفة ضابط شرطة بالساحل، باعترافات تفصيلية في تحقيقات النيابة، فقال إنه طلب من أحد الأشخاص تزوير الكارنيهات الخاصة بوزارة الداخلية حتى يتمكن من تخليص بعض الأوراق الخاصة به، قائلًا: "كنت بخلص مصلحة".



كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



كانت قوة أمنية من إدارة تأمين الطرق والمنافذ المعينة في خدمة كمين المظلات بدائرة قسم شرطة الساحل، ضبطت المتهم في القليوبية، وسبق اتهامه في 8 قضايا آخرها قضية أموال عامة، لانتحاله صفة ضابط شرطة على خلاف الحقيقة، وبحوزته كارنيهات مزوّرة، وطبنجة صوت، و20 طلقة صوت، و20 قرصًا مخدرًا، وذراعًا "سيلف ديفينس" و7 هواتف محمولة، ومبلغ مالى.



بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بسابقة فصله من جهة عمله، واعترف بحيازته المضبوطات بقصد انتحال صفة ضابط شرطة، لتسهيل مصالحه الشخصية، وأقر بتحصّله على الكارنيهات المضبوطة من أحد الأشخاص "جارٍ العمل على ضبطه" فاتُّخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.