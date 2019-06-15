حظك اليوم.. لجميع الأبراج الفلكية السبت 15/6/2019
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى، حظك اليوم السبت، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالى:
الحمل
مهنيًا: تقرر فجأة أن تخرج اليوم من عزلتك الطويلة، وتبدأ بتوسيع دائرة تحرّكاتك ونشاطك وتتشارك مع الآخرين في الأهداف.
عاطفيًا: كُن حذرًا أكثر من اللزوم اليوم وكل يوم في تعاملك مع الحبيب، واحرص على سلامة العلاقة واستقرارها.
صحيًا: يحاول شخص ما أن يزعجك ويستفزك بتصرفاته اللا أخلاقية فتنفعل وتثور وتفقد أعصابك.
الثور
مهنيًا: يعترض أحدهم على مشاريعك ويحاول أن يعرقل خطواتك الطموحة، ما يؤثر سلبًا في ثقتك بالنفس فتعيد الحسابات.
عاطفيًا: أحذّرك من تسرّع أو تهوّر أو تصرف عشوائي يؤدي إلى بعض التوتر في العلاقة بالشريك وربما إلى قطعها نهائيًا.
صحيًا: حاول التخفيف من الجلوس ساعات طويلة وراء مكتبك، واستفد من الوقت المتاح للقيام ببعض الحركة.
الجوزاء
مهنيًا: تباشر اليوم أعمالًا جديدة عليك وكثيرة متراكمة منذ سنوات، وتضع نصب عينيك أهدافا ضخمة تسعى لتحقيقها.
عاطفيًا: حاول السيطرة على انفعالاتك وغضبك السريع، وابتعد عن معاتبة الحبيب وانتقاده عند كل خلاف أو خطأ صغير.
صحيًا: تريّث قبل القيام بنشاطات مكثفة دفعة واحدة، خذ الأمور بالتروّي، ومهّد لها خطوة خطوة.
السرطان
مهنيًا: تسير هذا اليوم في الاتجاه الصحيح نحو هدفك من دون أن تواجه أي مصاعب أو مشاكل أو اعتراض من أرباب العمل.
عاطفيًا: زيارة مفاجئة لم تتوقعها من شخص لم تره منذ مدة تفرحك كثيرًا وتحمسك للارتباط به نظرًا إلى مميزاته التي تعجبك.
صحيًا: تفكر في سفر برفقة أفراد العائلة، شعورًا منك بالحاجة إلى الترفيه والترويح عن النفس.
الأسد
مهنيًا: تتاح لك اليوم فرص ذهبية كثيرة لإثبات الذات ولتطوير أعمالك، فحاول أن تستغلها في الوقت المناسب.
عاطفيًا: لن تتأخر في استعمال كل ما قُدِّر لك من جاذبية وجمال بهدف التأثير في من تريد، لكنك لن تتمكن من السيطرة على المواقف.
صحيًا: تنعكس أوضاعك في العمل وخارجه على صحتك ونفسيتك، وتجعلك متوتر الأعصاب وشديد الانفعال.
العذراء
مهنيًا: تجذب مصداقيتك وكفاءتك العالية وذكاؤك الكبير رجال الأعمال الذين يقدّمون لك العروض الكبيرة المغرية جدًا.
عاطفيًا: تكون مدعوًا اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التحفظ والانتباه والحفاظ على علاقة ثابتة بالشريك مبنية على أسس قوية.
صحيًا: لا تختلق المشكلات الشخصية حتى لو شعرت بالاستياء، وحاول تناسي الماضي الأليم.
الميزان
مهنيًا: تبدو متوتّرًا اليوم بعض الشيء، لكنّك سرعان ما تميل إلى التساهل والليونة لكي تتجنّب القطيعة مع الزملاء.
عاطفيًا: ابتعد عن الغيرة والشكوك التي في غير محلها، وكذلك تجنب العناد والتملّكية قدر المستطاع، وحاول تفهّم حاجات الحبيب.
صحيًا: حاول أن تختار كل ما يناسبك صحيًا من المأكولات، وانصح الآخرين أن يفعلوا مثلك.
العقرب
مهنيًا: تعود المياه إلى مجاريها في العمل، ثم تتطور الأمور لكي تعيش مرتاحًا وتعرف ملذات كثيرة تتضاعف وتجعلك مطمئنا وسعيدًا.
عاطفيًا: تفتح قلبك للشريك وتصارحه بأفكارك ومشاعرك بمحبة وتناقشان الموضوعات المهمة والمتعلّقة بمشاريعكما المستقبلية.
صحيًا: خفف من النوم واستعض عنه بالقيام ببعض النشاطات المفيدة للجسم، كالمشي أو السباحة.
القوس
مهنيًا: تضطر هذا اليوم إلى بذل جهود مضاعفة لتدريب فريق عملك الجديد، وتكمل الطريق الذي رسمته لنفسك.
عاطفيًا: انطلق بعلاقة عاطفية جديدة قبل فوات الأوان، واختبر طعم الحب مرة أخرى، فلكل تجربة ظروفها.
صحيًا: سارع إلى الالتحاق بأقرب نادٍ رياضي لممارسة التمارين الرياضية المفيدة.
الجدي
مهنيًا: تكون هذا اليوم متسامحًا جدًا مع الزملاء في العمل ولا ترهقهم بكثرة مطالبك، لا بل تساعدهم في حل المشاكل المستعصية.
عاطفيًا: لا تستمر في أخطائك تجاه الشريك وكن حذرًا من التدخلات وأصحاب النيات السيئة.
صحيًا: الأرق الذي ينتابك ليلًا يسبب لك الإرهاق، فحاول أن تجد الحل له مع أصحاب الاختصاص.
الدلو
مهنيًا: قدرتك المميزة على التفاوض تجعل علاقاتك المهنية أفضل، وتجد نفسك في موقع قوي وتخوض معارك ناجحة.
عاطفيًا: لا تفتعل المشاكل مع الشريك بسبب تدخلاتك الكثيرة، بل كن هادئًا في نقاشك معه ولا داعي إلى الانفعال.
صحيًا: بين الصحة وإهمالها خيط رفيع، أنت وحدك القادر على عدم قطعه، بإقدامك على القيام بكل ما من شأنه إفادتك.
الحوت
مهنيًا: لا تعتمد على المحيطين بك في تنفيذ بعض المهام التي تحتاج إلى إشراف خاص منك واعقد الاتفاقات المربحة.
عاطفيًا: بانتظارك فرصة كبيرة لتصحيح أخطاء الماضي، وعليك ألا تتقاعس عن أى مبادرة تساعدك في ذلك.
صحيًا: الحالة النفسية السيئة هي السبب الرئيس في المشاكل التي تلحق بك بين الحين والآخر فلا تقلق بشأنها.