القاهرة : السبت 15 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:15 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول
06:51 م

ماذا قال مؤسس «صوت العرب» عن هيكل وقناة الجزيرة ؟

06:49 م

3 عروض أمام شيكابالا.. وترشيح الحشادى لقيادة هجوم الزمالك
04:02 م

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"
08:43 م

عز يستأنف «العارف».. إمام يواصل «لص بغداد».. وصدام بين تامر والرقابة
01:30 م

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول
10:33 ص

إلغاء امتحان معهد التمريض العام بأسيوط بسبب تسريب الامتحان
09:17 ص

رويترز: مهاجمة ناقلات نفط ترفع علم جزر مارشال وبنما في خليج عمان
10:33 م

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)
04:05 م

4 مشروعات جديدة بتكلفة 4.6 مليون دولار في الإسماعيلية
09:34 ص

تداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية عبر السوشيال ميديا
11:03 م

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية فى الأقصر

الأبراج اليوم
السبت 15/يونيو/2019 - 10:30 ص

حظك اليوم.. لجميع الأبراج الفلكية السبت 15/6/2019

حظك اليوم.. لجميع
غادة موسى
dostor.org/2669137

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى، حظك اليوم السبت، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالى:

الحمل
مهنيًا: تقرر فجأة أن تخرج اليوم من عزلتك الطويلة، وتبدأ بتوسيع دائرة تحرّكاتك ونشاطك وتتشارك مع الآخرين في الأهداف.
عاطفيًا: كُن حذرًا أكثر من اللزوم اليوم وكل يوم في تعاملك مع الحبيب، واحرص على سلامة العلاقة واستقرارها.
صحيًا: يحاول شخص ما أن يزعجك ويستفزك بتصرفاته اللا أخلاقية فتنفعل وتثور وتفقد أعصابك.


الثور
مهنيًا: يعترض أحدهم على مشاريعك ويحاول أن يعرقل خطواتك الطموحة، ما يؤثر سلبًا في ثقتك بالنفس فتعيد الحسابات.
عاطفيًا: أحذّرك من تسرّع أو تهوّر أو تصرف عشوائي يؤدي إلى بعض التوتر في العلاقة بالشريك وربما إلى قطعها نهائيًا.
صحيًا: حاول التخفيف من الجلوس ساعات طويلة وراء مكتبك، واستفد من الوقت المتاح للقيام ببعض الحركة.


الجوزاء
مهنيًا: تباشر اليوم أعمالًا جديدة عليك وكثيرة متراكمة منذ سنوات، وتضع نصب عينيك أهدافا ضخمة تسعى لتحقيقها.
عاطفيًا: حاول السيطرة على انفعالاتك وغضبك السريع، وابتعد عن معاتبة الحبيب وانتقاده عند كل خلاف أو خطأ صغير.
صحيًا: تريّث قبل القيام بنشاطات مكثفة دفعة واحدة، خذ الأمور بالتروّي، ومهّد لها خطوة خطوة.


السرطان
مهنيًا: تسير هذا اليوم في الاتجاه الصحيح نحو هدفك من دون أن تواجه أي مصاعب أو مشاكل أو اعتراض من أرباب العمل.
عاطفيًا: زيارة مفاجئة لم تتوقعها من شخص لم تره منذ مدة تفرحك كثيرًا وتحمسك للارتباط به نظرًا إلى مميزاته التي تعجبك.
صحيًا: تفكر في سفر برفقة أفراد العائلة، شعورًا منك بالحاجة إلى الترفيه والترويح عن النفس.


الأسد
مهنيًا: تتاح لك اليوم فرص ذهبية كثيرة لإثبات الذات ولتطوير أعمالك، فحاول أن تستغلها في الوقت المناسب.
عاطفيًا: لن تتأخر في استعمال كل ما قُدِّر لك من جاذبية وجمال بهدف التأثير في من تريد، لكنك لن تتمكن من السيطرة على المواقف.
صحيًا: تنعكس أوضاعك في العمل وخارجه على صحتك ونفسيتك، وتجعلك متوتر الأعصاب وشديد الانفعال.


العذراء
مهنيًا: تجذب مصداقيتك وكفاءتك العالية وذكاؤك الكبير رجال الأعمال الذين يقدّمون لك العروض الكبيرة المغرية جدًا.
عاطفيًا: تكون مدعوًا اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التحفظ والانتباه والحفاظ على علاقة ثابتة بالشريك مبنية على أسس قوية.
صحيًا: لا تختلق المشكلات الشخصية حتى لو شعرت بالاستياء، وحاول تناسي الماضي الأليم.


الميزان
مهنيًا: تبدو متوتّرًا اليوم بعض الشيء، لكنّك سرعان ما تميل إلى التساهل والليونة لكي تتجنّب القطيعة مع الزملاء.
عاطفيًا: ابتعد عن الغيرة والشكوك التي في غير محلها، وكذلك تجنب العناد والتملّكية قدر المستطاع، وحاول تفهّم حاجات الحبيب.
صحيًا: حاول أن تختار كل ما يناسبك صحيًا من المأكولات، وانصح الآخرين أن يفعلوا مثلك.


العقرب
مهنيًا: تعود المياه إلى مجاريها في العمل، ثم تتطور الأمور لكي تعيش مرتاحًا وتعرف ملذات كثيرة تتضاعف وتجعلك مطمئنا وسعيدًا.
عاطفيًا: تفتح قلبك للشريك وتصارحه بأفكارك ومشاعرك بمحبة وتناقشان الموضوعات المهمة والمتعلّقة بمشاريعكما المستقبلية.
صحيًا: خفف من النوم واستعض عنه بالقيام ببعض النشاطات المفيدة للجسم، كالمشي أو السباحة.


القوس
مهنيًا: تضطر هذا اليوم إلى بذل جهود مضاعفة لتدريب فريق عملك الجديد، وتكمل الطريق الذي رسمته لنفسك.
عاطفيًا: انطلق بعلاقة عاطفية جديدة قبل فوات الأوان، واختبر طعم الحب مرة أخرى، فلكل تجربة ظروفها.
صحيًا: سارع إلى الالتحاق بأقرب نادٍ رياضي لممارسة التمارين الرياضية المفيدة.


الجدي
مهنيًا: تكون هذا اليوم متسامحًا جدًا مع الزملاء في العمل ولا ترهقهم بكثرة مطالبك، لا بل تساعدهم في حل المشاكل المستعصية.
عاطفيًا: لا تستمر في أخطائك تجاه الشريك وكن حذرًا من التدخلات وأصحاب النيات السيئة.
صحيًا: الأرق الذي ينتابك ليلًا يسبب لك الإرهاق، فحاول أن تجد الحل له مع أصحاب الاختصاص.


الدلو
مهنيًا: قدرتك المميزة على التفاوض تجعل علاقاتك المهنية أفضل، وتجد نفسك في موقع قوي وتخوض معارك ناجحة.
عاطفيًا: لا تفتعل المشاكل مع الشريك بسبب تدخلاتك الكثيرة، بل كن هادئًا في نقاشك معه ولا داعي إلى الانفعال.
صحيًا: بين الصحة وإهمالها خيط رفيع، أنت وحدك القادر على عدم قطعه، بإقدامك على القيام بكل ما من شأنه إفادتك.


الحوت
مهنيًا: لا تعتمد على المحيطين بك في تنفيذ بعض المهام التي تحتاج إلى إشراف خاص منك واعقد الاتفاقات المربحة.
عاطفيًا: بانتظارك فرصة كبيرة لتصحيح أخطاء الماضي، وعليك ألا تتقاعس عن أى مبادرة تساعدك في ذلك.
صحيًا: الحالة النفسية السيئة هي السبب الرئيس في المشاكل التي تلحق بك بين الحين والآخر فلا تقلق بشأنها.

اقرأ أيضًا
منذ سنة و نصف

من برجها.. دليلك الشامل للتعامل مع حماتك

منذ سنة و نصف

كيف تتعامل مع المواقف المحرجة؟.. اعرف من برجك

منذ سنتين

«صابر ع اللي بيجرالي».. أبراج بتستحمل كتير

الآن

اجتماع اتحاد هيئات مكافحة الفساد وإحباط تهريب 8 ملايين قرص كبتاجون يتصدران اهتمامات الصحف

اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان "الاستاتيكا"

الرئيس السيسى يزور المنتخب الوطنى لكرة القدم قبل انطلاق أمم إفريقيا

"البنتاجون": إيران أطلقت صاروخين على طائرتين أمريكيتين فى الخليج

ads
ads
الأكثر قراءة

بعد إصابتها به 3 مرات.. أبرز المعلومات عن مرض سالى عبدالسلام

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول

أسعار السلع الغذائية اليوم.. "الأرز" بـ9 جنيهات للكيلو

"ميرور": ليفربول يستعد للموسم الجديد دون صلاح

ألبومات الصور

30 يونيو.. الانتهاء من تنجيل مركز شباب سيوة

"التدخل السريع" يعيد مسنة تعاني من الزهايمر لنجلتها بالغربية

محافظ أسوان يشدد على الإسراع بتشغيل الآبار الجديدة بقرى وادى النقرة

حملة إزالة فورية لمحاولة بناء مخالف بحي الجمرك في الإسكندرية

رياضة

خطة لامبارد لاستعادة «الأسطورة» إلى تشيلسي

لاعب بوليفيا يبرز الضربة المعنوية أمام البرازيل

مانشستر يونايتد يتقدم على السيتي في صراع صيفي

نجم الساعة

رغبة الأسود.. هل تنقذ شخصية الكاميرون سيدورف من البداية السيئة؟

الأكثر قراءة

بعد إصابتها به 3 مرات.. أبرز المعلومات عن مرض سالى عبدالسلام

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول

أسعار السلع الغذائية اليوم.. "الأرز" بـ9 جنيهات للكيلو

"ميرور": ليفربول يستعد للموسم الجديد دون صلاح

الرئيس نيوز

مفاجأة: إلغاء أكشاك التأمين في الوحدات المرورية

إحباط تهريب شحنة مخدرات بـ144 مليون جنيه

انخفاض سعر طن الليمون 60 ألف جنيه.. والكيلو بـ 20 جنيها

تصريحات جديدة من السعودية عن "منشار خاشقجي".. وتؤكد: لا نعرف مكان الجثة

"تيشيرت بتوقيع اللاعبين وتحية لصلاح".. صور زيارة الرئيس السيسي للمنتخب

كشكول

بـ"القرآن والإنجيل".. أولياء الأمور يتعبدون أمام لجان الثانوية

تعليم المنيا: غرفة العمليات لم تتلقى شكاوى من أسئلة "الاستاتيكا"

الثانوية العامة.. ننشر نموذج الإجابة الرسمي لـ"اللغة الإنجليزية"

لأول مرة.. غياب تام لأولياء الأمور أمام لجان الثانوية بالسيدة

الثانوية العامة بني سويف: إصابة مراقبة بارتفاع الضغط وطالب بالتشنجات

الأمصار

السيسي يوقع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

قرار جمهوري بإضافة اختصاصات لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

وضع رئيس الوزراء الجزائري السابق في الحبس المؤقت

مرايا الابداع

الفئران

من قلب النجع.. "المزين" الذي ذهب مع الريح

منوعات

جون كيري يشارك في مؤتمر بالبرتغال حول مستقبل كوكب الأرض

إندونيسيا تعيد 5 حاويات نفايات إلى الولايات المتحدة

قضاء ساعتين في الطبيعة أسبوعيا قد يعزز الصحة العامة

الصحة

نصائح للتخلص من الجراثيم والبكتيريا باليدين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎