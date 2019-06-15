حظك اليوم.. لجميع الأبراج الفلكية السبت 15/6/2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى، حظك اليوم السبت، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالى:



الحمل

مهنيًا: تقرر فجأة أن تخرج اليوم من عزلتك الطويلة، وتبدأ بتوسيع دائرة تحرّكاتك ونشاطك وتتشارك مع الآخرين في الأهداف.

عاطفيًا: كُن حذرًا أكثر من اللزوم اليوم وكل يوم في تعاملك مع الحبيب، واحرص على سلامة العلاقة واستقرارها.

صحيًا: يحاول شخص ما أن يزعجك ويستفزك بتصرفاته اللا أخلاقية فتنفعل وتثور وتفقد أعصابك.





الثور

مهنيًا: يعترض أحدهم على مشاريعك ويحاول أن يعرقل خطواتك الطموحة، ما يؤثر سلبًا في ثقتك بالنفس فتعيد الحسابات.

عاطفيًا: أحذّرك من تسرّع أو تهوّر أو تصرف عشوائي يؤدي إلى بعض التوتر في العلاقة بالشريك وربما إلى قطعها نهائيًا.

صحيًا: حاول التخفيف من الجلوس ساعات طويلة وراء مكتبك، واستفد من الوقت المتاح للقيام ببعض الحركة.





الجوزاء

مهنيًا: تباشر اليوم أعمالًا جديدة عليك وكثيرة متراكمة منذ سنوات، وتضع نصب عينيك أهدافا ضخمة تسعى لتحقيقها.

عاطفيًا: حاول السيطرة على انفعالاتك وغضبك السريع، وابتعد عن معاتبة الحبيب وانتقاده عند كل خلاف أو خطأ صغير.

صحيًا: تريّث قبل القيام بنشاطات مكثفة دفعة واحدة، خذ الأمور بالتروّي، ومهّد لها خطوة خطوة.





السرطان

مهنيًا: تسير هذا اليوم في الاتجاه الصحيح نحو هدفك من دون أن تواجه أي مصاعب أو مشاكل أو اعتراض من أرباب العمل.

عاطفيًا: زيارة مفاجئة لم تتوقعها من شخص لم تره منذ مدة تفرحك كثيرًا وتحمسك للارتباط به نظرًا إلى مميزاته التي تعجبك.

صحيًا: تفكر في سفر برفقة أفراد العائلة، شعورًا منك بالحاجة إلى الترفيه والترويح عن النفس.





الأسد

مهنيًا: تتاح لك اليوم فرص ذهبية كثيرة لإثبات الذات ولتطوير أعمالك، فحاول أن تستغلها في الوقت المناسب.

عاطفيًا: لن تتأخر في استعمال كل ما قُدِّر لك من جاذبية وجمال بهدف التأثير في من تريد، لكنك لن تتمكن من السيطرة على المواقف.

صحيًا: تنعكس أوضاعك في العمل وخارجه على صحتك ونفسيتك، وتجعلك متوتر الأعصاب وشديد الانفعال.





العذراء

مهنيًا: تجذب مصداقيتك وكفاءتك العالية وذكاؤك الكبير رجال الأعمال الذين يقدّمون لك العروض الكبيرة المغرية جدًا.

عاطفيًا: تكون مدعوًا اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التحفظ والانتباه والحفاظ على علاقة ثابتة بالشريك مبنية على أسس قوية.

صحيًا: لا تختلق المشكلات الشخصية حتى لو شعرت بالاستياء، وحاول تناسي الماضي الأليم.





الميزان

مهنيًا: تبدو متوتّرًا اليوم بعض الشيء، لكنّك سرعان ما تميل إلى التساهل والليونة لكي تتجنّب القطيعة مع الزملاء.

عاطفيًا: ابتعد عن الغيرة والشكوك التي في غير محلها، وكذلك تجنب العناد والتملّكية قدر المستطاع، وحاول تفهّم حاجات الحبيب.

صحيًا: حاول أن تختار كل ما يناسبك صحيًا من المأكولات، وانصح الآخرين أن يفعلوا مثلك.





العقرب

مهنيًا: تعود المياه إلى مجاريها في العمل، ثم تتطور الأمور لكي تعيش مرتاحًا وتعرف ملذات كثيرة تتضاعف وتجعلك مطمئنا وسعيدًا.

عاطفيًا: تفتح قلبك للشريك وتصارحه بأفكارك ومشاعرك بمحبة وتناقشان الموضوعات المهمة والمتعلّقة بمشاريعكما المستقبلية.

صحيًا: خفف من النوم واستعض عنه بالقيام ببعض النشاطات المفيدة للجسم، كالمشي أو السباحة.





القوس

مهنيًا: تضطر هذا اليوم إلى بذل جهود مضاعفة لتدريب فريق عملك الجديد، وتكمل الطريق الذي رسمته لنفسك.

عاطفيًا: انطلق بعلاقة عاطفية جديدة قبل فوات الأوان، واختبر طعم الحب مرة أخرى، فلكل تجربة ظروفها.

صحيًا: سارع إلى الالتحاق بأقرب نادٍ رياضي لممارسة التمارين الرياضية المفيدة.





الجدي

مهنيًا: تكون هذا اليوم متسامحًا جدًا مع الزملاء في العمل ولا ترهقهم بكثرة مطالبك، لا بل تساعدهم في حل المشاكل المستعصية.

عاطفيًا: لا تستمر في أخطائك تجاه الشريك وكن حذرًا من التدخلات وأصحاب النيات السيئة.

صحيًا: الأرق الذي ينتابك ليلًا يسبب لك الإرهاق، فحاول أن تجد الحل له مع أصحاب الاختصاص.





الدلو

مهنيًا: قدرتك المميزة على التفاوض تجعل علاقاتك المهنية أفضل، وتجد نفسك في موقع قوي وتخوض معارك ناجحة.

عاطفيًا: لا تفتعل المشاكل مع الشريك بسبب تدخلاتك الكثيرة، بل كن هادئًا في نقاشك معه ولا داعي إلى الانفعال.

صحيًا: بين الصحة وإهمالها خيط رفيع، أنت وحدك القادر على عدم قطعه، بإقدامك على القيام بكل ما من شأنه إفادتك.





الحوت

مهنيًا: لا تعتمد على المحيطين بك في تنفيذ بعض المهام التي تحتاج إلى إشراف خاص منك واعقد الاتفاقات المربحة.

عاطفيًا: بانتظارك فرصة كبيرة لتصحيح أخطاء الماضي، وعليك ألا تتقاعس عن أى مبادرة تساعدك في ذلك.

صحيًا: الحالة النفسية السيئة هي السبب الرئيس في المشاكل التي تلحق بك بين الحين والآخر فلا تقلق بشأنها.