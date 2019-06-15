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رياضة
السبت 15/يونيو/2019 - 09:36 ص

منتخب كوت ديفوار يطمح في تحقيق اللقب القاري الثالث

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2669020

يسعى منتخب كوت ديفوار إلى تحقيق اللقب الثالث في تاريخه بعد عامي 1992 و2015 ، عندما يشارك في النسخة الـ 32 من كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في مصر.

وتستضيف مصر منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث ستقام المباريات على ستة ملاعب هي "القاهرة والدفاع الجوي والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس" .
وتعرض وكالة انباء الشرق الاوسط في التقرير التالي أهم المعلومات عن منتخب كوت ديفوار الملقب بـ "الافيال" والذي أوقعته قرعة البطولة الإفريقية ضمن المجموعة الرابعة مع منتخبات جنوب افريقيا والمغرب وناميبيا.

نتائج متباينة
سجل منتخب الأفيال 22 مشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، أولها في نسخة 1965 في تونس ، وتباينت نتائجه على مدار مشاركاته حيث ودع البطولة من الدور الأول في بعض البطولات وتأهل للمربع الذهبي في أكثر من نسخة وحصل على اللقب عامي 1992 في السنغال و 2015 في غينيا الإستوائية .

وتأسس الاتحاد الإيفواري لكرة القدم عام 1960، وانضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في العام نفسه، وشارك منتخب كوت ديفوار 3 مرات في نهائيات كأس العالم لكرة القدم أعوام 2006 و2010 و 2014 .

ويسجل التاريخ ان اول مباراة دولية لمنتخب الافيال كانت في عام 1960 ضد بنين وانتهت بفوزه 3 – 2، وأكبر فوز له كان بنتيجة 6 - 0 في عام 1985 على منتخب مالي بينما كانت اقسى خسارة يتعرض لها منتخب الافيال في عام 1971 عندما خسر أمام غانا بنتيجة 6 - 2.

ومن أبرز النجوم التي سيعتمد عليها مدرب منتخب الأفيال إبراهيم كمارا، اللاعب ويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس الإنجليزي، وسيرجي أوروير، مدافع توتنهام الإنجليزي، وماكسي جراديل، مهاجم سانت اتيان الفرنسي، وجيرفينهو لاعب أرسنال الإنجليزي السابق، والمحترف حاليا في صفوف نادي هيباي فورتون الصيني، إلى جانب مجموعة كبيرة من المحترفين.

ويعاني المنتخب الإيفواري في الفترة الأخيرة، من عدم الثبات، فبعد الصعود لكأس العالم في ثلاث مناسبات على التوالي أعوام 2006 و2010 و2014، فشل منتخب الأفيال في التأهل للمونديال الأخير في روسيا، وضيع تذكرة التأهل بالخسارة أمام المغرب بهدفين نظيفين، بعد أن كان بحاجة ماسة للفوز للعبور للمونديال.

وسيلتقي منتخب كوت ديفوار مجددا بمنتخب المغرب، الذي بات يلازمهم في الاستحقاقات القارية الأخيرة، سواء على مستوى أمم أفريقيا أو تصفيات كأس العالم ، حيث تتنافس كوت ديفوار في المجموعة الرابعة ببطولة أفريقيا ، مع منتخبات جنوب أفريقيا والمغرب وناميبيا .

وخفت بريق الأفيال في السنوات الأخيرة، بعد اعتزال الجيل الذهبي للفريق، وعلى رأسهم نجم تشيلسي السابق ديديه دروجبا، ونجم مانشستر سيتي السابق يايا توريه، وودع المنتخب أمم أفريقيا 2017 الأخيرة في الجابون من الدور الأول، بعد أن دخل البطولة، وهو حامل اللقب.
وتواصل المستوى المتذبذب للأفيال في تصفيات أمم أفريقيا 2019، وحلّ المنتخب في المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد 11 نقطة، خلف غينيا، التي تصدرت المجموعة برصيد 12 نقطة .

ولولا قرار الاتحاد الأفريقي زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة من 16 منتخبا إلى 24، لما تمكن منتخب كوت ديفوار الذي يلعب باللون البرتقالي بالكامل من التأهل لأمم أفريقيا، باعتباره لم يتصدر مجموعته، ولم يكن أحد أفضل ثلاثة منتخبات تحتل المركز الثاني في المجموعات .

قائمة منتخب كوت ديفوار
أعلن المدير الفنى لمنتخب كوت ديفوار إبراهيما كمارا القائمة النهائية التي تخوض بطولة الأمم الأفريقية في مصر وشهدت القائمة خروج سيسيه عبدالكريم حارس مرمى أسيك الإيفواري وديوماندي إسماعيل لاعب وسط كان الفرنسي وعبدالله بامبا مدافع أنجيه الفرنسي بسبب الإصابة، إلى جانب يوهان بولي مهاجم سينت ترويدين البلجيكي وسيمون ديلي مدافع سلافيا براج التشيكي لأسباب فنية.

وضمت القائمة 23 لاعباً وفقاً لاختيارات الجهاز الفني وجاءت كالتالي:
حراسة المرمى:
سيلفيان جبوهوو (مازيمبي الكونغولي)، تابي إرا إليزير (سان بيدرو الإيفواري)، سانجاري بادرا علي (فري ستيت ستارز الجنوب أفريقي).
الدفاع:
سيرج أورييه (توتنهام الإنجليزي)، مامادو باكايوكو (ريد ستار الفرنسي)، وونلو كوليبالي (أسيك الإيفواري)، تراوري إسماعيل (أنجيه الفرنسي)، ويلفريد كانون (أدو دن هاج الهولندي)، الشيخ كومارا (الوداد البيضاوي المغربي)، سليماني دومبيا (رين الفرنسي).
الوسط:
فرانك كيسي (ميلان الإيطالي)، سيري دي (نيوشاتل السويسري)، جيان فيليب جبامين (ماينز الألماني)، جان ميشيل سيري (فولهام الإنجليزي)، فيكتوريان أنجبان (ميتز الفرنسي)، سانجاري إبراهيم (تولوز الفرنسي).
الهجوم:
جوناثان كودجيا (أستون فيلا الإنجليزي)، ويلفريد بوني (العربي القطري)، ماكسويل كورنيه (ليون الفرنسي)، أسالي روجيه (يانج بويز السويسري)، نيكولاس بيبي (ليل الفرنسي)، ويلفريد زاها (كريستال بالاس الإنجليزي)، ماكس جراديل (تولوز الفرنسي)

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