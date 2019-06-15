حقائق وأرقام عن منتخب الجزائر قبل كأس الأمم الأفريقية 2019

يشارك منتخب الجزائر في نسخة 2019 من بطولة الأمم الافريقية المقامة في مصر، والمافس القوي لجميع المنتخبات على لقب البطولة الافريقية.



فيما يلي حقائق عن منتخب الجزائر قبل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم والتي تنطلق في مصر يوم الجمعة المقبل.





* المشاركات السابقة: 17 مرة في 1968 و1980 و1982 و1984 و1986 و1988 و1990 و1992 و1996 و1998 و2000 و2002 و2004 و2010 و2013 و2015 و2017.





* أفضل نتيجة: البطل في 1990.



* ستلعب الجزائر في المجموعة الثالثة مع كينيا والسنغال وتنزانيا.



* المدرب جمال بلماضي:

قضى بلماضي المولود في فرنسا أغلب مسيرته كلاعب في أندية فرنسية حيث لعب مع العملاقين باريس سان جيرمان وأولمبيك مرسيليا كما لعب في إنجلترا مع مانشستر سيتي وساوثامبتون قبل أن يعود إلى فرنسا ويختتم مسيرته مع فالنسيان وحمل شارة قيادة الجزائر في كأس

الأمم 2004.



حقق نجاحا كبير كمدرب في قطر وقاد نادي الدحيل (لخويا سابقا) لإحراز عدد كبير من الألقاب المحلية كما تولى تدريب منتخب قطر.



تولى بلماضي (43 عاما) مسؤولية قيادة منتخب بلاده في أغسطس 2018 خلفا لأسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر ونجح في الوصول إلى نهائيات كأس الأمم.



لكن بلماضي، لاعب منتخب الجزائر السابق، يدرك أنه سيخوض المزيد من الاختبارات الأصعب خلال كأس الأمم ويبدو من ضمن المنتخبات المرشحة لإحراز اللقب.



أبرز لاعب: رياض محرز

بدأ محرز البالغ عمره 28 عاما مسيرته في فرنسا قبل أن ينتقل إلى ليستر سيتي ويكتب تاريخا جديدا بقيادة ناديه لإحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة موسم 2015-2016 وفاز بجائزة أفضل لاعب في المسابقة في هذا العام.



انتقل إلى مانشستر سيتي في صفقة ضخمة العام الماضي وجلس في كثير من الأحيان على مقاعد البدلاء لكنه ترك بصمة في مباراة التتويج بلقب الدوري الممتاز ليحصد بذلك لقبه الثاني الشخصي كما أنهى الموسم بالفوز بثلاثية محلية من الألقاب مع ناديه.



ستنتظر الجماهير الجزائرية من محرز أن يكرر تألقه على مستوى الأندية مع منتخب بلاده وسط تطلعات بإحراز اللقب القاري للمرة الثانية.





* تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) لشهر يونيو حزيران 2019:المركز 68‬.



* طريقة التأهل: تصدرت الجزائر المجموعة الرابعة التي ضمت بنين وجامبيا وتوجو.



* التشكيلة:



حراس المرمى: رايس مبولحي (الاتفاق السعودي) ألكسندر أوكيدجا (ميتز الفرنسي) عز الدين دوخة (الرائد السعودي).



مدافعون: يوسف عطال (نيس الفرنسي) مهدي زفان (ستاد رين الفرنسي) عيسى ماندي (ريال بيتيس الإسباني) مهدي طاهرات (لانس الفرنسي) جمال بلعمري (الشباب السعودي) رامي بن سبعيني (ستاد رين الفرنسي) محمد فارس (سبال الإيطالي) رفيق حليش (موريرينسي

البرتغالي).



لاعبو الوسط: سفيان فيغولي (غلطة سراي التركي) هشام بوداوي (بارادو) عدلان قديورة (نوتنجهام فورست الإنجليزي) مهدي عبيد (ديجون الفرنسي) إسماعيل بن ناصر (إمبولي الإيطالي).



مهاجمون: رياض محرز (مانشستر سيتي) ياسين براهيمي (بورتو البرتغالي) يوسف بلايلي (الترجي التونسي) آدم وناس (نابولي الإيطالي) بغداد بونجاح (السد القطري) إسلام سليماني (ليستر سيتي الإنجليزي) آندي ديلور (مونبلييه الفرنسي).