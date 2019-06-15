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رياضة
السبت 15/يونيو/2019 - 09:31 ص

حقائق وأرقام عن منتخب مصر قبل كأس الأمم الأفريقية 2019

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2669011

يخوض المنتخب المصري المستضيف لبطولة أمم افريقيا 2019 يوم الجمعة المقبل، 21-6-2019.

حقائق عن منتخب مصر قبل استضافة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم والتي تنطلق يوم الجمعة المقبل.


* المشاركات السابقة: 23 مرة في 1957 و1959 و1962 و1963 و1970 و1974 و1976 و1980 و1984 و1986 و1988 و1990 و1992 و1994 و1996 و1998 و2000 و2002 و2004 و2006 و2008 و2010 و2017.


* أفضل نتيجة: البطل سبع مرات في 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010.

* ستلعب مصر في المجموعة الأولى مع زيمبابوي وأوغندا والكونجو الديمقراطية.

* المدرب: المكسيكي خافيير أجيري:
تولى أجيري المسؤولية بعد مسيرة محبطة لمصر في كأس العالم الماضية تحت قيادة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر والخسارة في المباريات الثلاث بدور المجموعات.

بدأ مسيرته بانتصارات كبيرة في تصفيات كأس الأمم لكنه اكتفى في النهاية باحتلال المركز الثاني في المجموعة خلف تونس لكنه تأهل أيضا لأن مصر مستضيفة البطولة.

بعد حصول مصر على تنظيم المسابقة القارية بشكل مفاجئ أعلن أجيري تغيير خطته لأنه بات مطالبا بإحراز اللقب واستعان لأول مرة بالثنائي صاحب الخبرة عبد الله السعيد ووليد سليمان بينما كان ينوي قبل ذلك الاعتماد على لاعبين شبان أكثر.

تنتظر الجماهير المصرية حصد اللقب على أرضها بعدما بلغت النهائي في النسخة السابقة مع المدرب كوبر الذي كان يتعرض لانتقادات بسبب أسلوب لعبه الدفاعي.

* أبرز لاعب: محمد صلاح

هو نجم الكرة المصرية دون منازع في السنوات الأخيرة وتتعلق عليه آمال الملايين من المشجعين لتكرار ما يفعله مع ناديه ليفربول الإنجليزي من أجل حصد اللقب القارية للمرة الثامنة.

ساهم بشكل مؤثر في حصد ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا وسجل هدفا من ركلة جزاء في المباراة النهائية أمام توتنهام هوتسبير مطلع الشهر الجاري.

قدم موسما قويا مع ليفربول وأحرز لقب هداف الدوري للموسم الثاني على التوالي.

يعد صلاح، الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي في آخر عامين، على نطاق واسع أهم لاعب في تاريخ كرة القدم المصرية ونافس العام الماضي على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

تراجع مستواه هذا الموسم قليلا، مقارنة بالموسم الماضي، لكنه يبقى من أهم لاعبي الدوري الإنجليزي ويحظى بشعبية هائلة لدى معظم فئات الشعب المصري.


* تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) لشهر يونيو حزيران 2019:

المركز 58.

* طريقة التأهل: مستضيفة البطولة.

* التشكيلة:

حراس المرمى: أحمد الشناوي (بيراميدز) محمد الشناوي (الأهلي) محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك).

مدافعون: أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي) عمر جابر (بيراميدز) أيمن أشرف (الأهلي) محمود حمدي "الونش" (الزمالك) باهر المحمدي (الإسماعيلي) أحمد أيمن (بيراميدز) محمود علاء (الزمالك).

لاعبو وسط: علي غزال (فيرينسي البرتغالي) محمد النني (أرسنال الإنجليزي) طارق حامد (الزمالك) نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز) عبد الله السعيد (بيراميدز) وليد سليمان (الأهلي) محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي) عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني).

مهاجمون: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) أحمد حسن "كوكا" (أولمبياكوس اليوناني) مروان محسن (الأهلي) أحمد علي (المقاولون العرب).

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