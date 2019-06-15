السيطرة على حريق نشب داخل شقة فى دار السلام

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية بدار السلام، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع اصابات.



كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى دار السلام، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.



فيما سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة العياط دون إصابات، انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.



كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة فى منطقة العياط، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.