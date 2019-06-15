أولياء الأمور يفترشون الرصيف أمام لجان الثانوية بالغربية

تجمع العشرات من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أمام لجان الامتحانات بمحافظة الغربية، اليوم السبت، دعما لأبنائهم وللاطمئنان على أدائهم في الامتحان.



كما افترش بعض الأهالي الأرصفة انتظارا لخروج أبنائهم من اللجان بعد أداء امتحانات اللغة الاستاتيكا.



ومن المقرر أن يبدأ امتحان ا في تمام الساعة 9 صباحًا ويستمر حتى الساعة 12 ظهرا.



يؤدى الامتحان 34 ألفا و532 طالبا وطالبة، داخل 104 لجنة على مستوى محافظة الغربية، حيث وجه محمد فاروق وكيل وزارة التربية والتعليم بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب أثناء الامتحانات مع مراجعة تجهيزات اللجان وتزويدها جميعا بمراوح.



ولفت إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وأخرى فرعية بكل إدارة تعليمية بمدن ومراكز المحافظة، لمتابعة سير الامتحانات وتلقي كافة الشكاوى والسلبيات للتغلب عليها.