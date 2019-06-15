توافد طلاب الثانوية على لجان الوادي الجديد لامتحان الاستاتيكا

بدأ طلاب الثانوية العامة في التوافد على لجان الوادى الجديد، اليوم السبت، لاداء امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" في رابع أيام امتحانات الثانوية العامة، حيث يؤدى الامتحانات على مستوى كافة مراكز المحافظة 1505 طلاب وطالبات تم توزيعهم على 10 لجان فى 5 إدارات تعليمية.



وشهدت لجان الوادي الجديد أول أمس الخميس حالة من الحزن والبكاء بين الطلبة والطالبات لصعوبة مادة اللغة الإنجليزية التي جاءت في في متناول الطالب العبقري



كما شهدت لجان الامتحانات تأمينات مشددة من قوات الأمن والتى قامت بوضع حواجز مرورية فى محيط اللجان الامتحانية لتيسير حركة الطلاب الى اللجان كما جرى تأمين محيط اللجان لمنع أية مؤثرات خارجية ومكبرات، وانتشار سيارات الإسعاف والإطفاء خارج اللجان



وأكد الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إنه جرى تجهيز 4 لجان مركز الخارجة، وفى مركز الداخلة 3 لجان امتحانية بالإضافة الى 4 لجان أخرى موزعة على مراكز الفرافرة وبلاط وباريس.



وأكد التداوى، وجود سيارة الإسعاف مجهزة ومستمرة بصورة دائمة وسيارة شرطة لتأمين اللجان من الخارج تحسبا لحدوث أية طوارئ.