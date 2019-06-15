زحام مروري أمام لجان امتحانات الثانوية العامة بالغربية

شهد محيط لجان الامتحانات اليوم السبت تكدس مروري من قبل السيارات والتكاتك، وتحول المشهد أمام لجان الثانوية العامة بمحافظة الغربية، إلى زحام كبير قبيل فتح بوابات اللجان أمام الطلبة والطالبات.



كما وقف الطلبة وسط أولياء أمورهم وزملائهم إنتظارًا لفتح أبواب اللجان واستقبالهم داخل اللجنة لبدء امتحان مادة الاستاتيكا.



وكان اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية قد استعرض استعدادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة مع قيادات المديرية والقيادات الأمنية ومسئولى شركة كهرباء جنوب الدلتا وشركة مياه الشرب ومديرية التموين والصحة لمواجهة أي صعوبات خلال الامتحانات بالإضافة إلى تجهيز اللجان والاستراحات من المراوح والثلاجات والأسرة والفرش الجديد والمراتب وسبل الراحة للطلاب والملاحظين والمراقبين.



ومن جانبه أشار محمد فاروق حماد وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم توفير كافة سبل الراحة للطلاب أثناء الامتحانات وتم مراجعة تجهيزات اللجان وتزويدها بمراوح لمواجهة حرارة الطقس إلى جانب تجهيز الاستراحات بالأسرة والفرش وعمل الصيانات اللازمة لدورات المياه وتزويد اللجان بالأثاث الجديد.