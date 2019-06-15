لجان الأقصر تبدأ في استقبال طلاب الثانوية العامة

بدأت لجان الامتحانات، صباح اليوم السبت، في استقبال طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان مادة الاستاتيكا، وسط حالة من الإجراءات الأمنية المكثفة.



وشهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بالأقصر، اليوم السبت تشديدات أمنية مكثفة، حيث تم إقامة كردون أمني أمام جميع اللجان ونشر دوريات متحركة وثابتة.



وقال عبد اللطيف عمران، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إن المحافظة أنهت كافة استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة، في 21 لجنة موزعين على مراكز المحافظة الإدارية، حيث تضم المحافظة 6489 طالبًا وطالبة بالشعبتين العلمي والأدبي على مستوى مدارسها فيما تم تجهيز 20 استراحة لمراقبي اللجان.



يؤدي طلاب الثانوية العامة، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 20182019، اليوم السبت، في مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا".



وتعقد الامتحانات لـ 669،749 طالبة وطالبة منهم 264،653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية و118،071 طالبة وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268،938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية (علوم).



كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبة وطالبة (STEM) في 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طالب وطالبة، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالب وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالب حتى تاريخه.