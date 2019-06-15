توافد عدد قليل من طلاب الثانوية على مدرسة فاطمة الزهراء بالوراق

توافد العديد من طلاب الثانوية العامة، منذ الصباح الباكر، اليوم السبت، على مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية، بمنطقة الوراق، التابعة لإدارة الجيزة التعليمية، لتأدية امتحان الرياضيات التطبيقية "استاتيكا" لطلاب شعبة علمي رياضة، إلا أن الأعداد كانت قليلة على غير العادة.



واصطحب عدد من الطالبات أولياء أمورهم للمدرسة، من أجل خلق روح الطمأنينة في نفوسهم، وحرصوا على الإمساك ببعض الملازم وأوراق المراجعات لإلقاء نظرة أخيرة عليها قبل دخول اللجان وبدأ الامتحان.



وأعلنت مديرية التربية والتعليمية، عن استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة، والتي انطلقت صباح يوم السبت الماضي الموافق 8 يونيو، بـ 14 لجنة موزعة علي مستوي المحافظة بإجمالي 2426 طالب وطالبة، للشعبتين العلمي والأدبي، إلى جانب 3 مراكز توزيع بالمحافظة.