تعزيزات أمنية فى محيط لجان الثانوية العامة بالغربية

رفعت مديرية أمن الغربية، صباح اليوم الإثنين، درجة الاستعداد لتأمين رابع أيام ماراثون امتحانات طلاب الشهادة الثانوية العامة 2019، وشهدت مدارس التى بها مقار لجان الثانوية في الساعات الأولى من صباح اليوم انتشارًا أمنيًّا مكثفًا، خاصة أمام مدارس الفتيات والمدارس المشتركة لمواجهة حالات التحرش الجنسي ومضايقات الطالبات.



وكان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، شدد على ضرورة توخي الحذر والحيطة أثناء عملية التأمين، مؤكدًا ضرورة التعامل بحسم وقوة مع أية محاولات للخروج عن القانون، ومنع تجمع أولياء الأمور بمحيط المدارس أثناء الامتحانات، وتهيئة مناخ مناسب للطلاب لأداء الامتحان.





يؤدي طلاب الثانوية العامة، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 20182019، اليوم السبت، في مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا".



وتعقد الامتحانات لـ 669،749 طالبة وطالبة منهم 264،653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية و118،071 طالبة وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268،938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية (علوم).



كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبة وطالبة (STEM) في 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طالب وطالبة، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالب وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالب حتى تاريخه.