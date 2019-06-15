انتخاب الصين لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة

فازت الصين بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وهو الجهاز المنسق للعمل الاقتصادي والاجتماعي للوكالات والصناديق الأممية.



وحصلت الصين ـ وفقا لوسائل إعلام صينية اليوم السبت - على 177 صوتا من الدول الأعضاء بالمنظمة في التصويت الذي جرى في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث تم انتخاب إجمالي 18 عضوا جديدا.



ويضطلع المجلس، الذي يضم 54 دولة من إجمالي 193 دولة عضو بالأمم المتحدة، بمهام مناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الدولية، وصياغة توصيات السياسات للدول الأعضاء ونظام الأمم المتحدة.



ويتألف المجلس كجهاز رئيسي للأمم المتحدة من 54 عضوًا من أعضاء الأمم المتحدة، ينتخب 18 عضوًا منهم كل عام من قبل الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات وليس لأية دولة عضوية مستمرة في المجلس، ولكن كما جرى العمل ولضمان توفير دعم كاف للبرامج فإن الدول الدائمة في المجلس يعاد بشكل منتظم انتخابها، وأعضاء المجلس موزعين كالآتي: 14 عضوًا من الدول الإفريقية، 11 عضوًا من الدول الآسيوية، 10 عضوًا من أمريكا اللاتينية، 13 عضوًا من أوروبا الغربية، 6 أعضاء من أوروبا الشرقية.